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AK Parti Kars ve Ardahan teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

KARS HABERLERİ  | 04.03.2020 22:39 | Son Güncelleme

AK Parti Kars ve Ardahan teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

KARS/ARDAHAN (AA) - AK Parti Kars ve Ardahan il teşkilatları CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız mücadele verdiğini, dolayısıyla birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulduğu günlerden geçildiğini söyledi.

Özkoç'un sözlerinin haddini aştığını, bu nedenle kendisini istifaya davet ettiklerini belirten Çalkın, "Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç TBMM çatısı altında, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı'mıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz." diye konuştu.

Çalkın, bu hakaretlerin Türk milletine yapıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanı'mıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir Grup Başkanvekili şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır. PKK-PYD'nin, Esad'ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP’de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP, başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir. Bu utanç CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. 5 grup başkanvekili 290 milletvekili ve tüm AK Parti grubu olarak bu ahlaksız sözleri söyleyen ve hukuk düzeni içerisinde kendisinden mutlaka hesap soracağız."

- Ardahan

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız da Özkoç'a tepki gösterdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı eşi benzeri görülmemiş bir mücadele verdiğini dile getirdi.

Özkoç'a ait sözleri hakaret olarak kabul ettiklerini ve bunun kabul edilir hiçbir tarafı olmadığını vurgulayan Açıkyıldız, "Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanı'mıza değil, aynı zamanda temsil ettiği makama yapılmıştır. Milletin temsil edildiği makama yapılmıştır. Bu tür kin ve nefret dolu tavırlardan uzak durmalıyız. Bunun milletteki karşılığı bellidir. Bu millet bu ve benzeri söylemleri unutmadı, unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

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Ak Parti Ardahan CHP Kars Özkoç Tepki

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