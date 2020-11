AK Parti Kdz. Ereğli Gençlik Kolları kongresini yaptı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı 6. Gençlik Kolları Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Seçime tek liste ile giren Tunay Berber, AK Parti Kdz. Ereğli Gençlik Kolları’nın yeni başkanı oldu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Bozkurt “Yeni Erdoğan’lar sizlerin aranızdan çıkacak”

Kongrede konuşan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Tekin Alabaş’a ve yönetim kurulu üyelerine bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Bozkurt gençlere güvendiğinin altını çizerek; “Bu ortam bugünlere kolay gelmedi. Büyük bedeller ödedik. Her karış toprağımızda şehitlerimizin kanı var. Başta vatan savunmasında şehit düşen asker ve polislerimiz olmak üzere alçak FETÖ kalkışmasında vefat eden 15 Temmuz şehitlerini, rahmet ve milletle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Terör örgütleri şunu iyi bilsinler ki; ‘Bizi asla bölemeyecekler’. Bu topraklarda kıyamete kadar ezan sesi dinmeyecek, al bayrağımız şanlı şanlı dalgalanmaya devam edecek. Ayrıca geçen hafta İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. Bugün gerçekleşecek kongre sonucu bayrağı devredecek olan Kdz. Ereğli Gençlik Kolları başkanımız Tekin Alabaş ve yönetim kurulu üyelerine de bugüne kadar partimize vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Yeni dönem için görev alacak Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber ve ekibine de çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepiniz bizim için ayrı bir değersiniz. AK teşkilatın AK gençlerine tavsiyem okumalarınızı artırmanız, daha çok bilgi edinmek, topluma yön vermede farkınızı ortaya koymanızdır. Bizlerin gençlik yılları kolay geçmedi. Sizler kadar şanslı değildik. Darbeler, yokluklar, kuyruklar, iç ve dış baskılara boyun eğmiş bir ülkede yaşadık. Milletimize boynu bükük olmayı ve kaybeden taraf olarak kalmayı alıştırdılar. 1980’ler, 90’lar, ekonomik krizler, koalisyon kavgaları ile geçti. Ülkemizin her hamlesi sekteye uğradı, yavaşlatıldı, durduruldu. Ta ki rabbimiz bizlere, ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozan, zincirleri bozan, milletten aldığı güç ve destekle tüm vesayet odaklarını, darbe sevicilerini alt eden dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı nasip edene kadar. Onun liderliğinde her şey değişti, bundan sonra da değişmeye devam edecek. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde 2023 hedefleri için çalışıyoruz. 2053, 2071 vizyonunu oluşturma ve hayata geçirme misyonu sizlerin olacak. Yeni Erdoğanlar sizlerin arasından çıkacak, yük sizlerin omuzları üzerinde olacak. Sizlere inancımız ve güvencimiz tam. Sevgili gençler ve dava arkadaşlarım sizlerden bir söz istiyorum. Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 hedefleri için canla, başla çalışmaya hazır mısınız?” diye sordu.