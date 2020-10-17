AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi

AK Parti’nin Keşan 7. Olağan Kongresi 17 Ekim 2020 günü yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi.

Keşan Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve saat 13.00’te başlayan kongreye İstanbul Milletvekili ve Edirne Bölge Koordinatörü Tülay Kaynarca, AK Parti MKYK Üyesi, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, 23. Dönem Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda, borsa ve esnaf odaları yöneticileri ve partililer katıldı.

Kongrede konuşan AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, sözlerine, “Bu asil görevi şahsıma tekrar layık gören AK Parti Teşkilatı’na teşekkür ediyorum” diyerek başladı ve şu şekilde konuştu:

“Hep birlikte hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Bize verilen bu bayrağı, en yükseğe çıkarmak için tüm gücümüzle mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünden itibaren yeni yönetimimizle gönül kırgınlığı olanların gönüllerini alacak, yeni gönüller kazanmaya ve liderimiz, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2023, 2053, 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Keşanımıza yapılanlar o kadar değerli ki, bu da bizim gözümüzdeki Keşan’ın kıymetinin son derece büyük olduğunun kanıtıdır. Biz iktidara geldiğimizde ilçemizin hali bugünkü halinden çok farklıydı. 30 yıl boyunca Keşan Belediyesi muhalefetteydi. Vatandaşlarımız hizmet görmedi, samimiyet görmedi, dertlerini ve sorunlarını dile getiremedi.

Vatandaşlarımızın o dönemlerde en çok sorduğu soru şuydu: ‘Hükümet nerede, devlet nerede?’. Bu soruya biz şöyle cevap verdik: ‘İşte hükümet burada, işte AK Parti burada!‘ Girdaptan çıkmanın zorluklarını, bataklığı kurutmanın ne kadar enerji gerektirdiğini halkımız biliyor. Bizler iktidara geldiğimiz andan itibaren, gerek sahada gerek, İlçe Başkanlığımızda, gerekse belediyemizde gönüllere dokunuyor, dertlere ve sevinçlere ortak oluyor ve olmaya da devam edeceğiz. Keşan’a hayat vermeye var gücümüzle çalışıyoruz. Güzel ilçemizde, hükümetimizin destekleriyle, daha güzel bir Keşan için inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; Durmak yok, yola devam.”

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise, “Bizler de tüm gönüldaşlarımız ile büyük ve aziz gayretler göstererek Keşan’da olumlu bir mücadelenin içine girdik. Birlikte çalışma şerefine nail olduğum, Keşan’ı AK Belediyecilik ile tanıştıran ilçe başkanımız Gürcan Kılınç ve yönetimini güven tazelediği bir günde en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Çıktığı bu yolda, daha nice başarılar temenni ediyor; kongremizin Keşan’ımız, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

1,5 yıl önce gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından bugünlere kadar geldik. 1,5 yıl içerisinde vatandaşlarımızın beklentilerini hep birlikte saptayıp, projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Pantolon ayrı, ceket ayrı olmaz diyorduk. Keşan’ımızın kaybolan yıllarını geri kazanmak için takım elbise giymenin faydasını da hep birlikte gördük. Keşan’da; yollar, kaldırımlar, altyapı, şehir estetiği, sosyal ve kültürel işler, gönül belediyeciliği ve benzer birçok alanda çok önemli gelişmeler kaydedildi. Birçok özveride bulunarak, Cumhur ittifakı ile birlikte çok önemli mesafeler kat ettik. Kısacası, nereden nereye geldik” dedi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da, “31 Mart seçimlerinde yüzde 49,25’lik bir teveccüh ile Cumhur ittifakı olarak, AK Parti’mizi Keşan’ımızda iktidar kıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum” diyerek, şunları söyledi:

“Böylece Keşan halkımız, AK Parti’nin hizmet belediyeciliği ile tanışarak aydınlık günler için kapılarını araladı. Az önce Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Helvacıoğlu saymış olduğu örnek hizmetleri için teşekkür ediyorum. Keşan Belediyemiz, halkımızın günlük hayatına dokunan çalışmalar yaptığı gönül belediyeciliği ile vatandaşımızın sevgisini kazandı. Lalapaşa, Havsa, Keşan ilçelerimizdeki ve Yenikarpuzlu, Yenimuhacir, Esetçe, Subaşı beldelerimizdeki hizmet hareketi inşallah Edirne’ye örnek olacak ve Edirne’mizin AK Parti Belediyeciliği ile tanışmasına vesile olacaktır. Kendimizi ve enerjimizi yenilemenin, milletimizle daha sıkı bağlar kurmanın vesilesi olacak 7. Olağan Kongremiz ile teşkilatlarımıza büyük görevler düşüyor. Bizler için siyasetin manası vatandaşlarımızın gönlünü kazanmak, bölgemize hizmet etmektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın dediği gibi AK Parti, kendini bu ülkeye, bu millete adayan büyük bir kadronun eseridir.”

İba‘nın sözlerinin ardından son protokol konuşmasını AK Parti MKYK Üyesi, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal yaptı. Konuşmasına, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek başlayan Aksal, şunları söyledi: “Bugün hüzünlü bir gün yaşıyoruz, çok kıymetli yol arkadaşımız MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz Markar Esayan‘ı kaybettik. Rabbim inşallah rahmetiyle muamele etsin, ailesine baş sağlığı diliyorum. İkinci bir üzüntümüz ise Azerbaycan, Ermenistan sivillere saldırmaya devam ediyor. 30 yıldır Karabağ işgal altındaydı ve bu sürede Ermenistan saldırılarına hiç son vermedi. Hocalı katliamını unutmadık, o katliamda ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Karabağ artık Azerbaycan’ındır diyoruz. Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanında oldu, olmaya da devam edecek. 19 yıllık AK Parti döneminde ve 18 yıllık AK Parti iktidarında ülkede çok büyük işlere imzalar attık. Türkiye’de nereden nereye dediğimiz birçok güzel hizmetler gerçekleştirdik. Milletvekili adayı olduğumda Edirne için iki büyük amacım vardı. Bunlardan biri hızlı tren projesiydi. Hızlı tren projesi Edirne için cumhuriyet tarihinin en büyük projesi. İkinci proje Keşan Gıda İhtisas OSB. Bizim en büyük derdimiz istihdam. Bölgemizde iş yaratmamız lazım dedik ve Keşan İhtisas OSB için çalışmalara başladık. Tabi çalışmalar benim dönemimden önce başlamıştı, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah en yakın zamanda OSB’mizin temelini atacağız. İnanırsak başarırız. İnanmak başarmanın yarısıdır. AK Parti olarak her zaman söyledik, hizmet yerel de başlar. Yerelden hizmetlere başladık. Keşan’a 172 dekar millet bahçesi yapacağız. Bu salgın döneminde açık ve temiz havanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz daha iyi idrak ettik. Bunun ötesinde de birçok hizmetlere imza atıyoruz. 5 yıl sonra devraldığımızdan bu yana çok farkı Keşan olacak. Keşan’ı çöpten, çamurdan ve çukurdan kurtaracağız dedik. Onların güvenini boşa çıkarmamak için tüm teşkilatımız ile il ve ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ile gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz.”

AK Parti İlçe Başkanlığı seçimlerine, Gürcan Kılınç‘ın başkanlığındaki tek listeyle gidildi. Seçimlerde delegenin oyunu alan Gürcan Kılınç, AK Parti’nin yeniden ilçe başkanı seçilerek, güven tazeledi. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından kongre sona erdi.

