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AK Parti Marmaris ilçe yönetimi yeni yapılacak olan hastane inşaatında incelemelerde bulundu

13.01.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Marmaris ilçesine Beldibi mahallesinde yapımına başlanan yeni devlet hastanesinin inşaat ve proje çalışmalarını yakından takip etmek ve gözlemlemek için Ak Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve ilçe teşkilatı bir ziyaret gerçekleştirdi.Yeni Marmaris Devlet Hastanesinde 150 yatak kapasitesi,5 ameliyathane,21 kişilik yoğun bakım ünitesi,18 diyaliz ünitesi ve poliklinikler bulunacak.

Muğla’nın Marmaris ilçesine Beldibi mahallesinde yapımına başlanan yeni devlet hastanesinin inşaat ve proje çalışmalarını yakından takip etmek ve gözlemlemek için Ak Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve ilçe teşkilatı bir ziyaret gerçekleştirdi.
Yeni Marmaris Devlet Hastanesinde 150 yatak kapasitesi,5 ameliyathane,21 kişilik yoğun bakım ünitesi,18 diyaliz ünitesi ve poliklinikler bulunacak. Hastanenin inşaatında 100 işçi çalışırken, 2 yıl sonra yapımı bitecek olan binanın depreme dayanıklı bir sistem ile inşa edildiği öğrenildi. Deprem yalıtımı için 155 adet sismik izolatör konulan temel inşaatında , deprem riskini minimum seviyeye düşüren ve standart temelden farklı olan raylı temel sistemi olacak. Bina duvarları arasında kalan boşluklara yerleştirilen metal plakalar sayesinde tüm binanın aynı yönde hareket etmesini sağlanacak. Böylelikle şiddetli depremlerde binanın kırılmasının ve yıkılmasının önüne geçilecek.
AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ‘’Hastanemiz modern mimarisi ile son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılarak, konforlu hasta ve muayene odaları ile 2 sene içerisinde hizmete açılacaktır. Marmarisli hemşerilerimize her alanda olduğu gibi sağlık alanında da en iyi şartlarda hizmet vermeye devam edeceğiz’’ açıklamasında bulundu.
Ak Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen’e İlçe Teşkilat Başkanı Anıl Berk, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi, Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Mutlu Arıcı, Hastane Sağlık Hizmetleri Müdürü Gülşah Çekici ve Ak Parti İlçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

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