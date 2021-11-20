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AK Parti Milletvekili Yıldız, Bursa'da "Teşkilat Akademisi" eğitimine katıldı:

20.11.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bundan önceki haftalarda Erzurum, Van, Niğde, Nevşehir gibi illerde katılmıştık. Yurt içi ve yurt dışı programlarla beraber devam ediyoruz"

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Bursa'da düzenlenen "Teşkilat Akademisi" eğitimine katıldı.

"Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen "Teşkilat Akademisi"ne iştirak eden Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti teşkilatlarından 100 bine yakın yöneticinin eğitimlerde yer aldığını söyledi.

Eğitimlerin proaktif şekilde gerçekleştirildiğini belirten Yıldız, "Bundan önceki haftalarda Erzurum, Van, Niğde, Nevşehir gibi illerde katılmıştık. Yurt içi ve yurt dışı programlarla beraber devam ediyoruz. Bugün burada birçok arkadaşımızın farklı başlığı var, farklı sektörlerde. Türkiye'nin büyüyen yüzünü, gelişen yüzünü ve değişirken büyüyen ve hatta büyürken değişen yüzünü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yaptığımız bir ekip çalışmasıdır." dedi.

Taner Yıldız, eğitimlerde teşkilat mensuplarının önerilerini, eleştirilerini ve sorularını da alacaklarını dile getirdi.

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