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AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Samast'tan sağanak nedeniyle zarar görenlere ziyaret

15.08.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Samast'tan sağanak nedeniyle zarar görenlere ziyaret

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Samast'tan sağanak nedeniyle zarar görenlere ziyaret

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast, sağanak nedeniyle iş yerleri ve evleri zarar gören esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Samast, beraberindeki ilçe teşkilat üyeleriyle ziyaret ettiği vatandaşlardan zararlarına ilişkin bilgiler aldı.

Yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için yürütülen çalışmalara dikkati çeken Samast, "Bu sabah Mudanya'da yoğun yağmurla birlikte bir afet yaşandı. Biz de AK Parti Mudanya İl Başkanlığı olarak ilk saatlerden itibaren sahadaydık. Şu ana kadar tüm vaktimizi sahada geçirdik, vatandaşlarımızla beraber olduk. Biz AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı olarak tüm gücümüzle vatandaşın yanında olduk. Onlara destek oluyoruz. Halkımız bundan dolayı mutlu ve memnun." diye konuştu.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Samast'tan sağanak nedeniyle zarar görenlere ziyaret

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