AK Parti Muş İl Başkanı Avcı Bulanık’ta

AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı, Bulanık ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut, belde belediye başkanları ve partililer tarafından karşılanan AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı ve beraberindekiler, AK Parti binasına geçerek yeni ilçe teşkilatı ile tanışarak muhtarların sıkıntılarını dinledi. Burada konuşan AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut, 2021’de farklı projeleri olduğunu belirterek, “9 Mart’ta göreve geldiğimiz günden beri yönetimle beraber herkesin derdini dinlemeye çalıştık. Kimsenin siyasi görüşüne bakmayarak, herkesin derdine koştuk. Yönetimle yaptığımızda toplantılarımızda arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Kimsenin siyasi görüşüne bakılmaksızın, kapımız herkese açık olsun diyorum. İmkanlar içerisinde herkesin derdine çözüm bulmaya çalıştık. Sizinle daha güzel çalışmalarda bulunacağız” dedi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı da, AK Parti olarak her zaman halkın yanında olduklarını söyledi. İbrahim Avcı, "Dünyanın birçok yerine koruna virüsü geldi. Dünya ülkeleri içerisinde en hazırlıklı ülke olduk. Korona virüsünden ölen vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Benim için her bir teşkilat üyesi çok değerlidir, hiçbirini göz ardı edemem. Bana istedikleri zaman ulaşabilirler. Bizden olmayacak şeyler istemeyin, olması gereken işleri yapmak için mücadele ederiz. Biz çalışmaktan yorulmayacağız, biz memleketimizin her karışı için çalışmaya devam edeceğiz. 2023 yılı bizim için çok önemli bir yıl. Bu 3 yıl bizim için çok önemlidir. Onun için hepinizden çok çalışmanızı istiyorum. Ben sizin içinizden gelmiş biriyim. Muş ve ilçelerinin tamamını biliyorum, hepsine ayrı ayrı ziyaretler yapmışımdır ve her yerde bizi tanıyanların olduğunu biliyorum. Bu kutlu yolda hep beraber yürüyeceğiz. İnşallah bu yolda birlikte nice başarılar elde edeceğiz. Biz beşeriz şaşarız, bu nedenle beni hatalarımdan dolayı uyarabilirsiniz. Bu uyarılarda art niyet olmadığı müddetçe sizleri dinlerim. Bugün yeni bir sayfa açtım, geçmişin tamamını geride bıraktım. Kimseye ön yargılı davranmadan, kimseyi kırmadan çalışmaya gayret edeceğim. Kim bu davada ön şartsız bizimle yürümek istiyorsa başımızın üstünde yeri var ama kim art niyetli ve ön yargılı bir şekilde bizim yanımıza gelmek ister, birlik ve beraberliğimizi bozmak isterse onlara fırsat vermem. Arkadaşlarımla yol yürürüm ama teşkilata zarar verecek olanlara da asla o fırsatı vermem” diye konuştu.

Esnafı da ziyaret eden AK Parti heyeti, daha sonra ilçeden ayrıldı.