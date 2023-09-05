AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Temur İstifa Etti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Temur mesajında; "2016 yılında teslim aldığım bayrağı 2023’te teslim etme zamanı geldi. Bana bu şerefli görevi yapma fırsatı veren Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım. AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklemiş olduğu misyonu görev sürecimiz boyunca elimden geldiğince ilimize taşımaya çalıştık, bundan sonra da taşımaya devam edeceğim. Başta eşim ve ailem olmak üzere birlikte çalıştığımız Genel Merkez Kadın Kolları başkanlarıma, vekillerime, il başkanlarıma, ilçe başkanlarıma, ilçe kadın kolları başkanlarıma, birlikte yol yürüdüğümüz teşkilatıma teşekkür ederim. Bu güne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde partimizin bir neferi olarak durmakyokyoladevam” ifadelerine yer verdi.

