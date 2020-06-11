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AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı tedbirleri elden bırakmıyor.

AĞRI HABERLERİ  | 11.06.2020 10:20 | Son Güncelleme

AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı tedbirleri elden bırakmıyor.Ağrı’nın Patnos ilçesinde AK Parti haftalık olağan toplantısı Korona virüs (covit 19) önlemleri alınarak yapıldı.AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda tedbirler elden bırakılmadan, termal ateş ölçerlerle toplantıya katılanların ateşleri ölçülüp maske,mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek yapıldı.AK Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç ve yönetim kurulu üyeleri faaliyet değerlendirmesi yaptı.

AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı tedbirleri elden bırakmıyor.
Ağrı’nın Patnos ilçesinde AK Parti haftalık olağan toplantısı Korona virüs (covit 19) önlemleri alınarak yapıldı.
AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda tedbirler elden bırakılmadan, termal ateş ölçerlerle toplantıya katılanların ateşleri ölçülüp maske,mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek yapıldı.
AK Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç ve yönetim kurulu üyeleri faaliyet değerlendirmesi yaptı. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Dinç , “Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Talimatıyla teşkilatımızın her kademesi olarak Gönül Seferberliği ile sahalardayız, partimize gönül veren kişiler olarak, ülkemizin, memleketimizin ve ilçemizin daha da büyümesi ve gelişmesi için görev almaktayız. Bugün de haftalık toplantımızda AK Parti’ye geçen Dedeli Belediye Başkanı Reşit Kıvanç’ın vatandaşlarımıza daha hizmet etme konusunda neler yapabiliriz onu ele aldık. Ortak bir payda da istişareli bir şekilde halkımıza daha iyi hizmet noktasında çalışacağız" dedi.

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