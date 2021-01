AK Parti polemik siyasetinden uzak duracak

Basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, "Bundan sonra bizim yönetim anlayışımız, yönetim mimarimiz mümkün mertebe polemik siyasetinden uzak durarak Manisa’mızın kronikleşen sorunu olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama önümüze gelen sorunları doğru sorun çözme mekanizmaları ile çözüp orada zaman kaybetmeden hayatın diğer alanlarını da zenginleştirmeye yönelik yolculuğa çıkmak" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve yönetimi, Yunusemre Belediyesi Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Manisa’da 14 aydır il başkanı olarak görev yapan ve 18 Ocak’ta gerçekleştirilen İl Kongresiyle güven tazeleyerek başkanlığa devam eden AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı Manisa’yı Türkiye’nin dönüşümüne en fazla katkı sağlayacak noktaya getirmeye gayret edeceklerini belirtti. Manisa’nın kadim ve önemli bir şehir olduğunu dile getirerek konuşmasına devam eden Başkan Hızlı, “İktidar Partisinin İl başkanı olarak bakanlarla Cumhurbaşkanıyla çok sık görüşme imkânımız var şehrin sorunlarıyla ilgili. Bunun dışında sürekli vatandaşın içinde olacağız ve sorunlara el atacağız. Şehrimizin sorunları varsa hep birlikte aşmaya çalışacağız. Yürüyen sosyal hayatımız, insanlarımızın sorunları var. Sorumluluğun hepimizin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Meseleleri birbirimize yüklemeden hep beraber paylaşarak Manisa’yı daha iyi bir noktaya taşıyacağız bugüne kadar yapılanların üzerine koyarak. Her dönemin kendine ait farklılıkları ve farklı sorunları var. Bunları biriktirmeden halının altına süpürmeden çözmemiz gerekiyor ki çok daha sağlıklı bir hale gelelim. Ben yöneticilik yaptığım dönemde fark ettiğim bir şey var. Bir defa ben yönetim mimarisi olarak şöyle bir anlayışı benimsiyorum. Bizim dışımızda toplumun sağduyusu dediğimiz işleyen bir yürüyen sistem var kültür oluşmuş. Şehirler bunun üzerinden yaşıyorlar. Bizim yapmamız gereken şey buna direkt müdahaleden ziyade sağlıklı ve barışçıl bir iklim oluşturursak bu kendiliğinden evrilebilen, kendiliğinden daha iyi bir noktaya kendini taşıyan bir süreç aslında. Bazen yaptıklarımızla değil de yapmadıklarımızla da bu sürece katkı sağlayabiliyorsunuz. Her şeyi biliyoruz, her şeye müdahale edelim anlayışına girdiğiniz zaman o sağlıklı yürüyüşü binlerce yıldır yürüyen sistemi bozabiliyorsunuz. Kendimizi pasivize etme anlamında söylemiyorum ama böyle bir yöntemi de yürütmek gerektiğini düşünüyorum." dedi.