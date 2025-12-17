SPOR

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'a sahip çıktı. "Özellikle Okan Buruk hocamız için söylenen şeylerden rahatsızlık duydum" diyen Özbek "Kendisi son derece başarılı. Üç senedir şampiyon oluyoruz. Takdir edilmesi gereken bir başarımız var." dedi.

Galatasaray Kulübünde aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. RAMS Park'ta Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

OKAN BURUK SÖZLERİ

Toplantıda konuşma yapan Dursun Özbek, genel kurulda yaptıkları işlerin hesabını verdiklerini kaydederek, "'Mal, mülk elden gitti.' diyenler var. Bunların farklı amaçlarla söylendiğinin farkındayım. Çünkü bunu söyleyenler de yönetimde bulundular. Üyeleri yanlış bir şekilde bilgilendirmek, Galatasaray'a katkı sağlamıyor. Özellikle Okan Buruk hocamız için söylenen şeylerden rahatsızlık duydum. Kendisi son derece başarılı. Üç senedir şampiyon oluyoruz. Takdir edilmesi gereken bir başarımız var. Onun ulu orta şekilde eleştirilmesi doğru değil. Hele ki mücadelemiz devam ederken bu şekilde eleştirilmesi doğru değil." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞMESİ İÇİN ONLARI KİRALAMAMIZ LAZIM"

Galatasaray Kulübünün altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan ise 19 Yaş Altı Takımı'nın aldığı kötü sonuçlara değinerek, "Galatasaray Futbol Akademisi olarak, benimsediğimiz en önemli meselelerden bir tanesi de bir üst takıma oyuncu çıkarmak. Aldığımız sonuçlardan ziyade 'Üst tarafa adam verebiliyor muyuz?' diye bakıyoruz. Berat Luş ve Berat Yılmaz, başka kulüplerin üst takımlarında oynuyorlar. Arda Ünyay da bizde oynuyor. Bu çocuklarımızı geri çağırıp, 19 Yaş Altı Takımı'nda oynatsak, bu kötü sonuçları almayız ama o zaman da 'Yetiştirici kulüp' mantığından çıkarız. Çocuklarımızın gelişmesi için onları kiralamamız lazım. Arda Ünyay gibi A Takım'a çıkmış çocuğumuzu aşağıya çağırmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BURADAN GİDEN OYUNCULARIMIZI YETERSİZ DİYE GÖNDERMEDİK"

Galatasaray'ın altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan bir oyuncunun olduğunu belirten Demircan, "Dilimize pelesenk olmuş 'Sizi Galatasaray'a getiren şey yeteneğiniz, burada kalmanızı sağlayacak şey ise karakterinizdir.' cümlesi var. Biz, insanların aileleriyle ve kendileriyle birebir uğraşan bir ekibiz. Bazı isteklere cevap veremeyebiliyoruz. Bu istekler de buradan gitmek için oluşuyor. Biz, buradan giden oyuncumuzu yetersiz diye göndermedik. İstekleri ve arzuları, Galatasaray'ın hocalarının yapabileceği şeyler değildi. Bu tip şeyler, başka kulüplerde de olabiliyor. Zoğrap Ege İzgi, aynı şekilde Fenerbahçe'den buraya geldi. Bu gibi şeyler olabiliyor." şeklinde konuştu.

Akademilerde artık transferlerin yapıldığını aktaran Demircan, şunları kaydetti:

"Bunun için belirli bütçeler ayırmanız gerekiyor. Ben de bazı görüşmeler yaptım. Yaklaşık 25-30 yeni gencimizi buraya kattık. Bunların arasında 18 yaşında hiçbir genç yok. Galatasaray Kulübü olarak 18 yaşında bir oyuncu alıyorsak, A Takım'da oynatırız. 12 yaşından başlayıp, 17 Yaş Altı Takımı'na kadar taramalarımızı yapıyoruz. 20 milyon doların üzerinde bir tesisin yapılması da başkanın akademiye ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Okan Buruk, akademi ile çok ilgileniyor. Hocamız, oyuncularımızla ilgili bilgileri alıyor. Futbolcularımız da çok uğraşıyor. Yunus Akgün, buradan çıkan bir oyuncu olduğu için maçlarımızı izliyor. Yapmamız gereken şeyleri de söylüyor. Ayrıca inanılmaz bir gözlemci ekibi kurduk. Birçok ülkede iletişimde olduğumuz gözlemcilerimiz var."

17 Aralık 2025
17 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA
