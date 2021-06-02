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AK Parti "Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası" taslağını MHP'ye sundu

02.06.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki AK Parti heyeti ile MHP'den bir heyetin ortak toplantısında son şekli verilecek taslak, genel başkanların onayına sunulacak

MUHAMMED TORUNTAY - AK Parti, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin yürüttüğü çalışmayı MHP'ye sundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti Merkez Yürütme Kurulunca (MYK) geçen yıl, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesinin ardından seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında oluşturulan komisyonun hazırladığı metin MHP'ye gönderildi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun geçen haftaki toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MYK üyelerine sunulan taslak, önce MHP ile müzakere edilecek. Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığındaki AK Parti heyeti ve MHP'den bir heyetin ortak toplantısında son şekli verilecek metin, ardından genel başkanların onayına sunulacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı son incelemenin ardından çalışma, diğer siyasi partilerle paylaşılacak.

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