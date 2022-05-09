AK Parti Sözcüsü Çelik, Basel'de 23 Nisan Festivali'ni hedef alan saldırıyı kınadı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terör örgütüne bu fırsatı verenleri kınıyoruz. Teröre bu fırsatı verenlerin demokrasi ve hukuk konusunda aynaya bakması gerekir." ifadesini kullandı.

Çelik, İsviçre'nin Basel kentinde, terör örgütü PKK yandaşlarının "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ni hedef alan saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali' PKK yandaşları tarafından hedef alındı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Terör örgütüne bu fırsatı verenleri kınıyoruz. Teröre bu fırsatı verenlerin demokrasi ve hukuk konusunda aynaya bakması gerekir."

