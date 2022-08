AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli ne bir manası var." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının, parti teşkilatları tarafından yapılan yaz çalışmalarının bitmesine yönelik bir değerlendirme toplantısı olduğunu aktaran Çelik, "Bunun ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz, bugünden 2023'te yapılacak seçimlere kadar olan dönem de yapılacak çalışmalarla ilgili olarak. Birincisi, partideki bütün birimlerin şimdiye kadar yaptıkları çalışmalar ve bundan sonra 10 ay sonrası için yapacakları çalışmaların neler olduğuna dair bütün birimlerin görüşleri ortaya konuldu." diye konuştu.

Çelik, Meclis takvimi ve çalışmalarına ilişkin, "Buna dönük çeşitli düzenlemeler, reform çalışmaları bu konuda neler yapılacağıyla ilgili olarak bir istişare yapıldı." dedi.

Vatandaşlarla buluşma ve onlara ulaşma noktasında stratejiler, karşı propagandaların bertaraf edilmesine yönelik çalışmaların toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirten Çelik, şunları söyledi:

"Tabii bu bağlamda bütün bu birimlerin çalışmalarının yanı sıra işte teşkilatların çalışmaları tabii ki çok önemli, göz bebeğimiz teşkilatlarımız yaz boyunca hiç durmadılar, onların çalışmalarının değerlendirilmesi söz konusu oldu. Çeşitli alanlarda yapılacak çalışmalar, reformlar ve düzenlemelerle ilgili arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, çeşitli uzman arkadaşlarımızın görüşleri tabii ki alındı. Bir de tabii 2023'te yapılacak seçimlere dönük olarak seçim beyannamesinin AK Parti, Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine bizim yapacağımız katkının, AK Parti'nin yapacağı çalışma seçim beyannamesi, aynı zamanda işte biliyorsunuz daha önce beyanname ile birlikte bir manifesto ortaya koymuştuk, ona dönük olarak bizim kendi birimlerimizin yapacağı çalışmalar bu çerçevede değerlendirildi. Tabii ki her parti kendi içerisinde bu çalışmaları yapıp daha sonra Cumhur İttifakı'nın ortak stratejisi de bu şekilde oluşturulmuş oluyor. Yaz döneminin bitmesiyle birlikte Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ilk toplantımızı bu çerçevede gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bundan sonrasında da düzenli olarak seçime kadar bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz."

- "Seçimler zamanında yapılacak"

Çelik, "Seçim takvimiyle ilgili bir değişiklik var mı?" sorusu üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Seçim takvimiyle ilgili bir değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak. Bununla ilgili bu erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli var ne bir manası var. Nihayetinde bir yıldan az bir zaman kalmışsa seçimlere, bu hazırlıkların yapılması gayet normal. Hatta biz bazı çalışmaları yeni bir seçimden çıktıktan hemen sonra 4 yıl sonraki 5 yıl sonraki seçim için hemen başlatırız. Kendi içerisinde bu şekilde bir çalışma ritmi, birimlerin yapacağı şeyler düzenlenir. Nihayetinde milletin önüne koyulacak politikalar, milletimizin önüne koyulacak seçim zamanındaki belgelerin çalışılması açısından aslında bu şimdiden başlanması son derece makul bir şey. Bizim parti olarak geleneğimiz de bu şekilde. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir erken seçim olması söz konusu değil. Böyle bir tartışma söz konusu değil, seçimler zamanında yapılacak. Zamanında yapılacak seçimlere dönük olarak da şimdiden bu takvimin başlamış olması son derece normal."

Seçim takviminin erkene alınıp alınmayacağına dair soru üzerine Çelik, "Bununla ilgili bir değerlendirme yapılmadı arkadaşlar. Bununla ilgili bir gündem olmadı burada partide bu tip toplantılar yaptığımızda haklı olarak sizde de bir hareketlilik oluşuyor. Yani 'Seçimlere dönük bir şey mi var' diye. Bu zamanında yapılacak seçimlere dönük olarak yürütülecek çalışmalar temelinde hem birimler bağlamında hem de bahsettiğim seçim beyannamesi bağlamında bir toplantı olarak gerçekleşti. Bundan sonrasında da rutin olarak sürecek, bugünkünün gündemi bu." diye konuştu.

Çelik, Cumhur İttifakı'nın ortak bir seçim beyannamesi mi olacak sorusu üzerine, "Hayır ondan bahsetmedim ben. Benim bahsettiğim şu, nihayetinde bu çalışmalar neticesinde Cumhur İttifakı'nın ortak stratejisi seçimlere dönük olarak, onlara dönük olarak yapılacak her partinin yapacağı katkılar da zaten her seçimin tabiatı gereği ortaya çıkmış oluyor. Buradaki, orada her parti kendi seçim beyannamesini hazırlıyor zaten onunla ilgili bir şey değil ama sonuçta her toplantıda nihayetinde Cumhur İttifakı'nın nasıl daha güçleneceği, nasıl daha seçimlere dönük olarak çalışmalarda başarılı olacağı da her parti kendi içerisinde değerlendiriyor onu." ifadelerini kullandı.

- "AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında bir çelişki yok"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Şam ile siyasi diyalog ele alınmalıdır." açıklamasının hatırlatılması ve "AK Parti'nin görüşü nedir, siyasi diyalog ele alınabilir mi önümüzdeki dönemde." sorusu üzerine Çelik, şöyle konuştu:

"Hiçbir şekilde şimdiye kadar olduğu gibi herhangi bir devletle, herhangi bir şekilde onun toprak bütünlüğüne dönük, onun güvenliğine dönük negatif bir yaklaşımımız olup da bir sorun yaşamadık. Biz başta etrafımızdaki devletler olmak üzere hepsinin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Herhangi bir yerde bir bölünme, bir iç savaş, bir çatışma tabii ki istemiyoruz. Şimdiye kadar da Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu, bunu defalarca ifade ettik. Burada çözümün bir savaş yoluyla değil, siyasi bir çözüm olması gerektiğini de ifade ettik. Ama tabii bu karşılıklı olarak orada şartların olgunlaşması, muhaliflerin bugün karşı karşıya kaldığı zulüm mekanizmalarının ortadan kalkması, bir büyük uzlaşmanın ortaya çıkması."

- "Söz konusu olamaz"

Bununla ilgili olarak "Anayasa süreci güçlü bir şekilde işlesin" dediklerini, anayasanın yapım sürecinin, yavaş gitmesinden ya da aksamasından duydukları rahatsızlığı da dile getirdiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu bağlamda bunlar yerine geldikten sonra zaten bu siyasi ilişkinin kesilmesine yol açan şartlar ortadan kalkmış olur. Ama tabii ki o şartlar ortadan kalkmadan herhangi bir şekilde bir siyasi diyalog olması, bir siyasi iletişim olması söz konusu değil. Burada AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında bir çelişki yok. Burada söylenen, sonuç olarak ortaya çıkan şu, orada kendi halkını katletmeye başladığı andan itibaren bu ilişkiler zaten kesildi. Etrafımızdaki güçlü devlet yapılarının olması önemli ama bir yerde bir rejim sistematik olarak halkını katlederken, hadi tamam buyurun, bunları konuşmadan, bir uzlaşma tablosu ortaya çıkmadan 'zalimle mazlum uzlaşsın' demek gibi bir tablonun içinde zaten değiliz. Baştan beri söylediğimiz, burada herkesin kabul edeceği uygulanabilir bir anayasal sürecin işlemesi. Herkesin kabul edeceği bütün tarafların kabul edeceği bir siyasi çözümün ortaya çıkmasıyla olur. Yoksa sadece muhalefetten bazen söylüyorlar işte 'rejimle diyalog kuracağız.' Tamam rejimle diyalog kurdun, rejim de diyor ki işte 'Ben bunları yapmaya devam edeceğim.' Buna meşru bir devletin, meşru bir yapının, Türkiye Cumhuriyeti gibi köklü bir devletin göz yumması mümkün müdür? Bütün bir süreci baştan alırsak, bugüne nasıl gelindiği ortadadır. Bu katliam görüntüleri ortadadır. Dolayısıyla, Türkiye burada meşruiyetin tarafındadır. Tabii ki siyasi çözüm orada olsun istiyoruz ama bu tarafların rıza göstereceği bir çözüm olmalıdır. Siyasi ilişkilerimizi kesmemize yol açan şartlar ortadan kalktıktan sonra zaten o siyasi diyalog olacaktır. Ama bu şartlar, bu siyasi ilişkiyi kesmeye yol açan şartlar ortadan kalkmadan herhangi bir siyasi diyalogdan bahsetmek tabii ki söz konusu olamaz."