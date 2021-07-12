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  4. AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunanistan'da Galatasaray kafilesine yönelik tutumu kınadı:

AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunanistan'da Galatasaray kafilesine yönelik tutumu kınadı:

12.07.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yunan makamlarının Galatasaray'a yaptığı saygısızlık sadece kendilerine yakışmıştır. Dostluk ve sporla ilgisi olmayan, her bakımdan yakışıksız davranışlarını not ediyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik tutuma tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın, Galatasaray Spor Kulübü'ne dönük kötü muamelesini şiddetle kınıyoruz. Kötü niyet ve kabalığın sportmenlikte yeri yoktur. Galatasaray dünyada yeri olan büyük bir takımımızdır. Yunan otoriterlerinin yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yunan makamlarının Galatasaray'a yaptığı saygısızlık sadece kendilerine yakışmıştır. Dostluk ve sporla ilgisi olmayan, her bakımdan yakışıksız davranışlarını not ediyoruz."

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