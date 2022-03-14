YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Erdoğan-Scholz görüşmesine ilişkin açıklama:

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Erdoğan-Scholz görüşmesine ilişkin açıklama:

14.03.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un bu ziyareti diplomasiye güç verme ve barış masası kurulmasına katkı sağlama bakımından önemlidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un ziyaretinin diplomasiye güç verme ve barış masası kurulmasına katkı sağlama bakımından önemli olduğunu bildirdi.

Çelik, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna savaşının sürdüğü bir dönemde yürüttüğü yoğun diplomasinin devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu diplomatik performansın, Türkiye'yi dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak bir konuma yerleştirdiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği kurumları Türkiye ile ortak diplomatik girişim geliştirme konusunda yetersiz kaldı. Bu nedenle AB adına diplomatik bir görünürlük yok. Cumhurbaşkanımızın bu dönemde Avrupa devletleri ile sürdürdüğü diplomatik temaslar ise sorunun çözülmesine en büyük katkıyı yapıyor. Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un bu ziyareti diplomasiye güç verme ve barış masası kurulmasına katkı sağlama bakımından önemlidir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan ramazan öncesi "kan bağışı" çağrısıTürk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan ramazan öncesi "kan bağışı" çağrısı
Trabzon'da dumandan zehirlenen kişi öldüTrabzon'da dumandan zehirlenen kişi öldü
Karaman'da hayatını kaybeden hamile hemşire toprağa verildiKaraman'da hayatını kaybeden hamile hemşire toprağa verildi

Ankara Namaz Vakitleri 14 Mart Pazartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:55
Öğle
13:03
İkindi
16:22
Akşam
19:01
Yatsı
20:18
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu iddiaları konuşuyor! "Akli dengesi..."

Sosyal medya bu iddiaları konuşuyor! "Akli dengesi..."

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Gözyaşlarıyla veda etti! Rus fenomen isyan etti

Gözyaşlarıyla veda etti! Rus fenomen isyan etti

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.