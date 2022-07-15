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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezar taşlarının tahrip edilmesine tepki

15.07.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezar taşlarının tahrip edilmesine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezar taşlarının tahrip edilmesini kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı'na gece yarısı girilerek, 36 tane mezar taşının tahrip edildiği barbar saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin vatandaşlarına ait değerlere saldırılmasının kabul edilemeyeceğini belirten Çelik, Türkiye'nin farklı dinlerden tüm vatandaşların değerlerinin korunduğu güvenli bir ülke olduğunu kaydetti.

Çelik, bu saldırı ve "provokasyonun" geçmişte olduğu gibi yine boşa çıkarılacağını belirterek, Yahudi vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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