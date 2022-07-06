AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Konya'da bir doktorun silahla öldürülmesine ilişkin açıklama:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Konya Şehir Hastanesinde silahlı saldırıda bir doktorun hayatını kaybetmesine ilişkin "Vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, Konya Şehir Hastanesindeki bir doktorun silahla öldürülmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Konya Şehir Hastanesinde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz."



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