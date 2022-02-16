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  4. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama:

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama:

16.02.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Caninin adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, öldürülen Sıla Şentürk'ün cinayet zanlısının adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceklerini bildirdi.

Çelik, Twitter hesabından, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yüreğimiz yandı. Sıla'nın acısı Türkiye'nin acısıdır. Türkiye'nin yüreği yandı. Caninin adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

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