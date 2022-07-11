YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yılı paylaşımı:

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yılı paylaşımı:

11.07.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu soykırım, insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan biri olarak tarihe geçti. Ama acısı sonsuza kadar yaşayacak. Hala ders çıkarmayanların ve aynı acıları yaşatmaya çalışanların olduğunu biliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Srebrenitsa Soykırımı'nın insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan biri olarak tarihe geçtiğini, acısının sonsuza kadar yaşayacağını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 yıl önce tüm insanlığın ve uluslararası kurumların gözleri önünde soykırım yapılarak Srebrenitsa'da insanlığın öldürüldüğünü belirtti.

Yıllar evvel hükümet adına katıldığı anma töreninde, hala çocuklarını defneden anneler olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu soykırım insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan biri olarak tarihe geçti. Ama acısı sonsuza kadar yaşayacak. Hala ders çıkarmayanların ve aynı acıları yaşatmaya çalışanların olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, soykırımda hayatını kaybedenleri anarken bir daha benzer acıların yaşanmasına izin vermemek için çok daha bilinçli ve güçlü olmaları gerektiğini aktardı.

O günden bugüne başka coğrafyalardaki acılara göz yumulduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Bu acılardan ders çıkarmayan ve etkisiz uluslararası kurumların dünyasında güçlü Türkiye'nin varlığı, barış için en büyük dayanaktır. Srebrenitsa'da kaybettiğimiz canları rahmetle anıyoruz. Cumhurbaşkanımız bir seyahatten dönerken, uçağımız havada İstanbul'a doğru ilerlerken ani bir kararla Aliya'yı hastanede görmek için uçağın Bosna'ya yönelmesi talimatını verdi. Bosna'ya gidiş planı yoktu. O ani kararla Bosna'ya indik ve Cumhurbaşkanımız hastanede Aliya'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanımızın tedavisi için Aliya'yı İstanbul'a götürme teklifine karşı Aliya, Bosna'da kalmak ve orada ölmek istediğini söyledi. Bundan çok kısa bir süre sonra vefat etti. Cumhurbaşkanımızın hastane ziyaretinde Aliya bundan sonra 'emaneti' Cumhurbaşkanımıza teslim ettiğini söyledi. Bu manevi ahit Cumhurbaşkanımız tarafından hep el üstünde tutuldu ve baş tacı edildi. Bu manevi ahdin gölgesinde bir kere daha Srebrenitsa kurbanlarına rahmet diliyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgiKovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi
Futbol: Hazırlık maçıFutbol: Hazırlık maçı
Trabzon'da kestikleri ağacın altında kalan baba ile oğlu hayatını kaybettiTrabzon'da kestikleri ağacın altında kalan baba ile oğlu hayatını kaybetti

Ankara Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:22
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:26
Yatsı
22:09
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.