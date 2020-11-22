AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Isparta İl Kongresi'nde konuştu: (2)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz birilerinin yaptığı gibi dışarıdan ithalat demokrasi peşinde koşmayız. CHP'nin yaptığı gibi demokrasi için dışarıdan payanda aramayız. Biz sadece milletin sesine, sizin sesinize kulak veririz." dedi.

Çelik, Işık Kent Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Isparta 7. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, Kapalı Maraş ile ilgili eleştirilere değindi.

Kıbrıs Türkünün yok edilmek, asimile edilmek, egemenlik haklarının elinden alınmak istendiğini belirten Çelik, "Diyoruz ki biz varız. Türkiye'nin en büyük siyasi hareketiyiz, asla müsaade etmeyeceğiz. Şimdi Kapalı Maraş'ın açılması Kıbrıs Türkünün hakkıdır, Kıbrıs davasının yeni bir kazanımla taçlanmasıdır. Dışarıdan gelen tepkileri anlıyoruz, onlara kulak asmıyoruz. Milletimiz ne derse o olur diyoruz. Kıbrıs Türkü ne derse o olur diyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin daima millet demokrasisini savunduğunu söyleyen Çelik, partinin neyle mücadele ettiğinin, ne kadar büyük bir parti olduğunun bu örnekler üzerinden de görüldüğünü kaydetti.