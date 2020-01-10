AK Parti teşkilatı 10 Ocak’ta gazetecilerle buluştu

Zonguldak’ta AK Parti teşkilatı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, belediye başkanları, kadın kolları başkanı ve teşkilat üyeleri Kozlu ilçesindeki bir restoranda programda gazetecilerle bir araya geldi.

Programda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı. Yapılan açıklamada ise “Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyor bu anlamlı günde siz değerli basın mensuplarımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu toplantımıza iştirak eden ilimizin siz değerli basın mensuplarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2020 yılının siz basın mensuplarına, Halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. İl ve ilçe başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız ve Milletvekilleri olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü en içten dileklerimizle kutluyor, çalışma hayatınızda ve görevlerinizde başarılar diliyoruz. Delege seçimleri ile başladığımız AK Parti 7. Olağan Kongre sürecimiz Bu hafta sonu yapacağımız Çatalağzı ve Çaydeğirmeni belde kongrelerimiz ile devam edecek olup Şubat ayından itibaren de ilçe kongrelerimiz başlayacaktır. Göreve geldiğimiz günden itibaren gerek partimizin il başkanı ve ilçe başkanları ile birlikte bakanlıklarımızı temsil eden il müdürlüklerimizle istişare ederek, ilimize ait hangi yatırımlar yapılmış, hangi yatımlar hayata geçirilmiş ve yapılması planlanan projeler, eksikliklerimiz nelerdir? Bunların durum değerlendirmesini gerçekleştirdik. Devamında il müdürlüklerimizin teknik ve resmi süreçlerine destek olarak ilimizin ak parti milletvekilleri, il başkanı ve il belediye başkanı ile birlikte yatırım, proje ve ihtiyaçlarımız için ilgili bakan, bakan yardımları ve genel müdürlerinin bizzat makamlarında ziyaret edip yüz yüze görüşerek taleplerimizi tüm detaylarıyla önem ve ihtiyaç durumuna göre dile getirdik. Bu görüşmeler neticesinde geçen bir yıllık dönem değerlendirmesi adına ilimiz için elde ettiğimiz kazanımları siz değerli basın mensubu arkadaşlarımız ve güzide hemşerilerimiz ile paylaşmak istiyoruz. Yapılan tüm çalışmalarımız neticesinde hayata geçen yatırımlarımızın, yapım süreci devam eden projelerimizin ve yapılması planlanan tüm çalışmalarımızın şimdiden ilimize ve sevgili Zonguldak halkına hayırlı olmasını temenni eder, bu yatırımların takipçisi olacağımızı belirtir saygılarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.

