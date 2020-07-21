AK Parti teşkilatları istişare toplantısı

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından teşkilatların katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda pandemi süreci ve parti çalışmalarının yanı sıra Eylül ayında başlayacak olan kongre süreci değerlendirildi.

Programın ikinci bölümünde ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve ilçe-belde belediye başkanlarının katılımıyla yapılan yapılan değerlendirme toplantısında İl Özel İdaresi’nin Çorum’daki yatırımları masaya yatırıldı.

“Cumhurbaşkanımız hem hizmet üretiyor, hem ülkemizi içerideki ve dışarıdaki İrlandalılara karşı koruyor”

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Türkiye’ye yapılan her hizmetin mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız, ülke içindeki ve dışındaki İrlandalılara karşı ülkemizi korurken ülkenin en ücra köşesine hizmet götürmemizin tek vesilesidir” dedi.

AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar partinin her kademesinde görev yapan, partiye gönül veren herkesin kendileri için değerli olduğunu vurgulayan milletvekili Ceylan, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

AK Parti’den öncede ülkeyi yöneten hükümetler ve siyasiler bulunduğunu hatırlatan Ceylan, “Bırakın hizmet yapmayı sürekli sorun ürettiler. Bu davaya sahip çıkacağız. Hiçbir zaman nefsimize uymayacağız. Nefisimizi ayaklarımızın altına alacağız. Önümüzde kongre dönemi var. Bu kongre döneminde il başkanımız ne diyorsa milletvekilleri olarak yanındayız. İl Başkanımızın kongre süreçlerinde vereceği karara hepimiz saygı duyacağız, buna uyacağız yolumuza devam edeceğiz. Bu tüm ilçeler için geçerli. Kongre süreci partimiz, Çorum için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sorunsuz bir şekilde bu süreci yönetecek il başkanımızın genel merkez nezdinde elini kuvvetlendireceğiz” dedi.