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AK Parti teşkilatları istişare toplantısı

ÇORUM HABERLERİ  | 21.07.2020 16:39 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından teşkilatların katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.Toplantıda pandemi süreci ve parti çalışmalarının yanı sıra Eylül ayında başlayacak olan kongre süreci değerlendirildi.Programın ikinci bölümünde ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve ilçe-belde belediye başkanlarının katılımıyla yapılan yapılan değerlendirme toplantısında İl Özel İdaresi’nin Çorum’daki yatırımları masaya yatırıldı.“Cumhurbaşkanımız hem hizmet üretiyor, hem ülkemizi içerideki ve dışarıdaki İrlandalılara karşı koruyor”AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Türkiye’ye yapılan her hizmetin mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız, ülke içindeki ve dışındaki İrlandalılara karşı ülkemizi korurken ülkenin en ücra köşesine hizmet götürmemizin tek vesilesidir” dedi.AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar partinin her kademesinde görev yapan, partiye gönül veren herkesin kendileri için değerli olduğunu vurgulayan milletvekili Ceylan, birlik ve beraberlik mesajları verdi.AK Parti’den öncede ülkeyi yöneten hükümetler ve siyasiler bulunduğunu hatırlatan Ceylan, “Bırakın hizmet yapmayı sürekli sorun ürettiler.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından teşkilatların katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.
Toplantıda pandemi süreci ve parti çalışmalarının yanı sıra Eylül ayında başlayacak olan kongre süreci değerlendirildi.
Programın ikinci bölümünde ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve ilçe-belde belediye başkanlarının katılımıyla yapılan yapılan değerlendirme toplantısında İl Özel İdaresi’nin Çorum’daki yatırımları masaya yatırıldı.

“Cumhurbaşkanımız hem hizmet üretiyor, hem ülkemizi içerideki ve dışarıdaki İrlandalılara karşı koruyor”
AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Türkiye’ye yapılan her hizmetin mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız, ülke içindeki ve dışındaki İrlandalılara karşı ülkemizi korurken ülkenin en ücra köşesine hizmet götürmemizin tek vesilesidir” dedi.
AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar partinin her kademesinde görev yapan, partiye gönül veren herkesin kendileri için değerli olduğunu vurgulayan milletvekili Ceylan, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
AK Parti’den öncede ülkeyi yöneten hükümetler ve siyasiler bulunduğunu hatırlatan Ceylan, “Bırakın hizmet yapmayı sürekli sorun ürettiler. Bu davaya sahip çıkacağız. Hiçbir zaman nefsimize uymayacağız. Nefisimizi ayaklarımızın altına alacağız. Önümüzde kongre dönemi var. Bu kongre döneminde il başkanımız ne diyorsa milletvekilleri olarak yanındayız. İl Başkanımızın kongre süreçlerinde vereceği karara hepimiz saygı duyacağız, buna uyacağız yolumuza devam edeceğiz. Bu tüm ilçeler için geçerli. Kongre süreci partimiz, Çorum için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sorunsuz bir şekilde bu süreci yönetecek il başkanımızın genel merkez nezdinde elini kuvvetlendireceğiz” dedi.

“Operasyonlara rağmen dimdik ayaktayız”
AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya ise, Türkiye’nin yapılan operasyonlara rağmen halen dimdik ayakta olduğunu söyledi.
Ülkemize yapılan operasyonlara rağmen ayaktayız. Pandemi sürecinde zor bir süreç geçirirken, fabrikalar çalışmazken tedarik zincirinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Güvenlikte bir sorun yok. Herkes evinde güvenli huzurlu. Sağlık hizmetlerinde sıkıntı yok. Bu süreçte bazı sorunlar yaşanabilir. Ama onlarda zamanla düzelecek” diye konuştu.
AK Parti’nin tüm teşkilatlarıyla uyumlu bir şekilde yoluna devam dile getiren Kaya, birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

“Dünyada her şeyin dip yaptığı bu dönemde Türkiye dış politikada destanlar yazıyor”
AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, dünyada her şeyin dip yaptığı bu dönemde Türkiye’nin dış politikada destanlar yazdığı söyledi.
Dünyayı etkisi altına alınan virüs salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğini hatırlatan milletvekili Kavuncu, Türkiye’nin dünyada bu süreci en iyi şekilde yöneten nadir ülkelerden birisi olduğunun altını çizdi.
Geçtiğimiz günlerde yerli ve milli otomobil fabrikasının atıldığını belirten Kavuncu, “Bu yatırımla birlikte 60-70 yıllık bir özlemi gerçekleştireceğiz. Hem ekonomik, hemde siyasi olarak Türkiye’nin bağımsız bir devlet olduğunun da tescil edildiği 70-80 yıllık rüyamız olan Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi için karar alındı ve 24 Temmuz’da ilk Cuma namazını kılacağız. Libya politikasına bağlı olarak Doğu Akdenizde 3 gemimizle petrol arıyoruz. Dünyada her şeyin dip yaptığı bu dönemde Türkiye dış politikada destanlar yazıyor. Siyasal anlamda destanlar yazıyor. Ekonomik anlamda destanlar yazıyor. Kriz döneminde yatırımlar devam ediyor. Birlik beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yok. Ülkemiz dünya ülkeleri arasında lider ülke olarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Kongre süreci Eylül ayında başlayacak”
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, kongre sürecinin 4 Eylül’de başlaması için genel merkeze bir takvim sunduklarını açıkladı. İlk kongrenin Ortaköyde yapılacağını hatırlatan Ahlatcı, kongre sürecinin hayırlara vesile olmasını diledi.
AK Parti’nin teşkilatlarıyla Çorum’u bir bütün olarak gördüklerini kaydeden Ahlatcı, Çorum’u geleceğe taşımak için gece gündüz demeden başta milletvekillerimiz olmak üzere belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla çalışıyoruz” diye konuştu.
Toplantıya Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, ilçe ve belde belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri katıldı.

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