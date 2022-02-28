AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, AK Parti teşkilatları 28 Şubat sürecinin yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, partisinin il başkanlığında, 25. yılını geride bırakan ve "postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinin, milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu söyledi.

Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat'ın, bir darbenin tarihi olduğu gibi; vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçtiğini dile getiren Ay, şöyle devam etti:

"Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu, üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. Getirilen kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek 'Yeşil sermaye' adı altında ötekileştirilmiştir."

Ay, 15 Temmuz darbe girişiminin de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir sureti olduğunu belirtti.

Vesayetçi zihniyetle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat'ın acılarını sağaltmak ve iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri, kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz, biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için 'bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi, ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır."

- Mersin

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, parti binasındaki basın toplantısında, 28 Şubat'ın demokrasiye ve özgürlüklere yapılan bir darbe olduğunu belirterek, "Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların, çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır." dedi.

Demokrasiye ve milli iradeye her zaman sahip çıkacaklarını vurgulayan Ercik, darbelerin tekrar yaşanmaması için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Toplantıya parti yöneticilerinin yanı sıra Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da katıldı.

- Hatay

AK Parti Hatay İl Başkan Yardımcısı Murat Gençoğulları, parti binası önündeki açıklamasında, kadınlar ve genç kızların, bu karanlık sürecin en büyük mağdurları olduğunu aktardı.

Darbecilerin kurduğu ikna odalarında kadınların inançlarının hiçe sayıldığını ve baskıya maruz bırakıldığını belirten Gençoğulları, şöyle devam etti:

"Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu, üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. Getirilen kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların, çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır."

- Osmaniye

AK Parti Osmaniye Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Elif Büşra Usta Bozkan, il binası önünde yaptığı açıklamada, 28 Şubat ile insanların ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakıldığını, milyonlarca insanın hayatının karartıldığını belirtti.

Ülkede 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, haklarının, demokrasi ve değerlerin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Bozkan, 20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanlarında olan millete şükranlarını sundu.

