AK Parti Van Milletvekili Arvas’ın Çaldıran ziyareti

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise ”AK Parti Milletvekilimiz Abdulahat Arvas’ın bizleri ziyaretlerinden büyük mutluluk duymaktayız. İlçemize yapılan hizmetlerde her zaman yanımızda olduklarını bilmek bizlere güç vermektedir. Yaptığımız hizmetler de projelerde her zaman milletvekillerimiz bizim ve halkımızın yanında oldular. Vekilimiz her zaman bizleri ziyaret ederek yalnız bırakmadılar. Bu günde vekilimiz Abdulahat Arvas bizleri ziyaret ettiler burada ilçemizin sorun ve taleplerini paylaştık. Bir buçuk yıllık belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin brifingini kendilerine sunduk. Çaldıran Belediyesi olarak her zaman halkımızın menfaatine olabilecek hizmetleri yaptık. Atandığımız günden bu güne kadar 32 bin metrekare bordürlü kilitli parke taşı yol ve 40 kilometre stabilize yol ile birlikte yollara 2 bin 900 metre koruge boru döşedik. Taziye evi, okul, cami gizi yerlere yaptığımız yardımlarla birlikte öğrencilerimize eğitim desteği ve kırtasiye yardımların da bulunarak kayak severlere termal kayak merkezimizde hizmet verdik” dedi.

Belediyeye geldikleri ilk günden bu güne kadar tasarruf tedbirlerini uyguladıklarını belirten Başkan Ensari, ”Daha önceki başkanlarımız döneminde bir çok hizmet ihale ile satın alınırken, bizler kendi imkanlarımızla bu hizmetleri halkımıza sunarak belediyemizin bütçesin de 3 milyon liranın kalmasını sağladık. Bu tasarrufta elde ettiğimiz paralarla haklımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Halkımızın ambulans hizmetinden karla mücadele ve gıda yardımlarına kadar her türlü hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayında muhtaç ailelerimizin sofrasına gün de üç çeşit sıcak yemek ikramında bulunduk. Ramazan ayında 600 ailemize sıcak yemek ikramımız olurken, 2 bin ailemize Ramazan kolisi vererek pandemi döneminde ilçemizi baştan sona dezenfekte çalışmaları ile birlikte maske eldiven ve kolonya ikramız oldu. Bu süreçte karantinaya alınan 3 mahallemizin de dezenfektan ihtiyaçları karşılanırken cadde ve sokaklarımız sabunlu tazyikli sularla yıkandı. Her alanda halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz bizler halka hizmeti hakka hizmet olarak benimsedik hedefimiz gelecekte ki projelerimizi hayata geçirerek çaldıranı yaşanabilir bir kent haline getirmektir” diye konuştu.