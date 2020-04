AK Parti ve CHP’den şehitler için dua

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticileri Şehitler Haftası nedeniyle şehitlikte anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile her iki partinin yöneticileri şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program Ulu Camii Müezzini Hasan Çakmak’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yaptığı duanın ardından sona erdi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Türk milleti için şehitlik mertebesinin ulaşılabilecek en yüksek mertebe olduğunu vurguladı.

Ahlatcı, "Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna, canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, dünyanın dört bir yanında ve yurdumuzun her köşesindeki şehitliklerde "kefensiz ama görevini yapmış olmanın huzuru içinde yatan kahraman şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün huzur ve güven içerisinde yaşama imkanına sahip olduğumuz cennet vatanımızın tarihi sayısız kahramanlıklarla doludur. Malazgirt Savaşı, İstanbul’un Fethi, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı ve en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi; Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk vatanının parçalanamayacağını tüm dünyaya kanıtlamış, milli birlik ve bütünlüğümüzü bozmak isteyenlere karşı, dün olduğu gibi bugün de, daima hazır ve tetikte olduğumuzu göstermiş bulunmaktayız. Tüm şehitlerimizi saygıyla, minnetle yad ediyorum” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da, başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve cumhuriyet uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle andığını belirterek, “Şehitlerimiz binlerce yıldan beri, Türk’ün milli varlığını sürdürmek için; vatan, millet, istiklal, hürriyet, insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarını feda etti. Türk milleti, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da, terörle mücadelede ve daha nice savaşta binlerce şehit vermiş, üzerinde yaşadığı toprakların her karışını kanla sulamış, vatanın bölünmeyeceğini, Türk’ün esir alınamayacağını kanıtlamış, tarihi kahramanlıklarla dolu bir millettir. Şehitlerimizin kutsal emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet hür kalacaktır. Aziz milletimiz, kahraman Türk ordusuyla her zaman tek bir yürek halinde barış ve huzur ortamını koruyarak, çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam edecektir” dedi.

Programa CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile her iki partinin yöneticileri katıldı.