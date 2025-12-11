Galatasaray'ın Monaco yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi'ndeki sıralama olasılıkları belirlendi!

Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 6.haftasında Fransa'da Monaco deplasmanına konuk olurken, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardında rakiplerinin maçlarını takip eden sarı-kırmızılı ekip, dün gece oynanan maçların ardından 9 puanla 18. sırada yer aldı.
Football Meets Data hesabının paylaşımlarına göre; Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimalİ yüzde 93 olarak açıklandı.
10 puan: İlk 24 sırayı ve Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmayı garantiler!
9 puan: Büyük ihtimalle yeterli olur.
17 puan: İlk 8 sırayı ve Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'na doğrudan kalmayı garantiler!
16 puan: Büyük ihtimalle yeterli olur.
Galatasaray için 9 puan ve averaj senaryolarını değerlendirilirse;
-2 averajla play-off ihtimali: %95,4
-3 averajla play-off ihtimali: %95,3
-4 averajla play-off ihtimali: %90,7
-5 averajla play-off ihtimali: %89,1
-6 averajla play-off ihtimali: %83,3
-7 averajla play-off ihtimali: %77,3
-8 averajla play-off ihtimali: %77,2
-9 ya da daha kötü averajla play-off ihtimali: %72 olarak açıklandı.
Ülke puanı hesabının simülesine göre; Galatasaray'ın 8 hafta sonunda olası ortalama puanı 10,02 olarak görülüyor. 10 bin simülasyon sonucunda en yüksek ihtimalli puan 9 (%50). Sarı-kırmızılıların 12 puanla ligi bitirme ihtimali ise %16. Galatasaray için en olası senaryo %47 ile 21-23 arasında ligi tamamlamak. Son olarak sarı-kırmızılıların elenme ihtimali ise %5,5 olarak kayıtlara geçti.
Temsilcimiz son 2 maçında ilk olarak iç sahada Atletico Madrid ile karşılaşırken, ardından son maçında İngiltere'de Manchester City deplasmanına konuk olacka. Öte yandan bu 2 takımda Şampiyonlar Ligi'nin 6.haftasını galibiyetle tamamlandı. A.Madrid, PSV deplasmanından 3-2'lik skorla galip dönüp puanını 12 yaparak 8.sıraya çıktı. Manchester City ise Real Madrid deplasmanından 2-1'lik skorla mutlu dönmeyi başardı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum