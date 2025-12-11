SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın Monaco yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi'ndeki sıralama olasılıkları belirlendi!

Şampiyonlar Ligi'nin 6.haftası tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray haftayı 9 puanla 18. sırada tamamladı. Dün gece oynanan maçların ardından 9 puanlı bir takımın ilk 24 içinde kalma ihtimali açıklandı. İşte Galatasaray'ın bitime 2 hafta kala ilk 24'e kalma ihtimali... | Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın Monaco yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi'ndeki sıralama olasılıkları belirlendi!
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 6.haftasında Fransa'da Monaco deplasmanına konuk olurken, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardında rakiplerinin maçlarını takip eden sarı-kırmızılı ekip, dün gece oynanan maçların ardından 9 puanla 18. sırada yer aldı.

İLK 24 İÇİN ŞANSI AÇIKLANDI!

Galatasaray ın Monaco yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi ndeki sıralama olasılıkları belirlendi! 1

Football Meets Data hesabının paylaşımlarına göre; Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimalİ yüzde 93 olarak açıklandı.

10 puan: İlk 24 sırayı ve Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmayı garantiler!
9 puan: Büyük ihtimalle yeterli olur.
17 puan: İlk 8 sırayı ve Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'na doğrudan kalmayı garantiler!
16 puan: Büyük ihtimalle yeterli olur.

İHTİMALLER SIRALANDI!

Galatasaray ın Monaco yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi ndeki sıralama olasılıkları belirlendi! 2

Galatasaray için 9 puan ve averaj senaryolarını değerlendirilirse;

-2 averajla play-off ihtimali: %95,4
-3 averajla play-off ihtimali: %95,3
-4 averajla play-off ihtimali: %90,7
-5 averajla play-off ihtimali: %89,1
-6 averajla play-off ihtimali: %83,3
-7 averajla play-off ihtimali: %77,3
-8 averajla play-off ihtimali: %77,2
-9 ya da daha kötü averajla play-off ihtimali: %72 olarak açıklandı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAÇINCI SIRADA BİTİREBİLİR?

Galatasaray ın Monaco yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi ndeki sıralama olasılıkları belirlendi! 3

Ülke puanı hesabının simülesine göre; Galatasaray'ın 8 hafta sonunda olası ortalama puanı 10,02 olarak görülüyor. 10 bin simülasyon sonucunda en yüksek ihtimalli puan 9 (%50). Sarı-kırmızılıların 12 puanla ligi bitirme ihtimali ise %16. Galatasaray için en olası senaryo %47 ile 21-23 arasında ligi tamamlamak. Son olarak sarı-kırmızılıların elenme ihtimali ise %5,5 olarak kayıtlara geçti.

RAKİPLERİMİZ KAZANDI! CITY MADRID DEPLASMANINDA UÇTU

Galatasaray ın Monaco yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi ndeki sıralama olasılıkları belirlendi! 4

Temsilcimiz son 2 maçında ilk olarak iç sahada Atletico Madrid ile karşılaşırken, ardından son maçında İngiltere'de Manchester City deplasmanına konuk olacka. Öte yandan bu 2 takımda Şampiyonlar Ligi'nin 6.haftasını galibiyetle tamamlandı. A.Madrid, PSV deplasmanından 3-2'lik skorla galip dönüp puanını 12 yaparak 8.sıraya çıktı. Manchester City ise Real Madrid deplasmanından 2-1'lik skorla mutlu dönmeyi başardı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklamaMauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama
TFF'den 86 futbolcu için karar! Cezalar onandıTFF'den 86 futbolcu için karar! Cezalar onandı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid son dakika galatasaray manchester city monaco real madrid şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hem Türkiye hem dünya için çok önemli! Papa'nın ziyaretinden günler sonra İznik'te bulundu: Eşi benzeri yok

Hem Türkiye hem dünya için çok önemli! Papa'nın ziyaretinden günler sonra İznik'te bulundu: Eşi benzeri yok

Her şeyi düşünmüşler! Fuhuş evinde duvarda pes dedirten yazı

Her şeyi düşünmüşler! Fuhuş evinde duvarda pes dedirten yazı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'yü kim öldürdü? Gözaltı sayısı yine yükseldi! Başsavcıdan açıklama

Güllü'yü kim öldürdü? Gözaltı sayısı yine yükseldi! Başsavcıdan açıklama

Asgari ücreti bilmişti: 2026 için yeni tahmin geldi

Asgari ücreti bilmişti: 2026 için yeni tahmin geldi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.