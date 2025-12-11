TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı "Atacağım şimdi seni" deyip itmiş! Kan donduran ifade

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler kan donduruyor. Son olarak Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizlerle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Şüpheli ölüme dair ortaya atılan iddialar sonrası soruşturma cinayet soruşturmasına dönüştü. Güllü'nün şüpheli ölümünde ses kayıtları ise kan dondurdu. Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlarda dehşet ortaya çıktı.

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; incelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı.

İTTİKTEN SONRA "BAY BAY" DEMİŞ

Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti. Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti.

Yüksek sese odaklanma özelliği bulunan kameranın aldığı dip seslerin incelenmesinde bir gerçek daha ortaya çıktı. Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kayıtlara kızının "Hadi görüşürüz bay bay" cümlesi de girdi.