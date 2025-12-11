MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı "Atacağım şimdi seni" deyip itmiş! Kan donduran ifade

Güllü'nün evinin penceresinden düşerek ölmesi sonrası iddialar peş peşe geldi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında suçlamalar varken iki isim valizlerle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Güllü'nün ölmeden öncesine ait evindeki kamera kayıtlarını çözen TÜBİTAK ise şoke eden detaylar yakaladı.

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı "Atacağım şimdi seni" deyip itmiş! Kan donduran ifade

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler kan donduruyor. Son olarak Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizlerle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Şüpheli ölüme dair ortaya atılan iddialar sonrası soruşturma cinayet soruşturmasına dönüştü. Güllü'nün şüpheli ölümünde ses kayıtları ise kan dondurdu. Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlarda dehşet ortaya çıktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güllü'yü kim öldürdü? Gözaltı sayısı yine yükseldi! Başsavcıdan açıklama Güllü'yü kim öldürdü? Gözaltı sayısı yine yükseldi! Başsavcıdan açıklama

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü nün kızı "Atacağım şimdi seni" deyip itmiş! Kan donduran ifade 1

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; incelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı.

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü nün kızı "Atacağım şimdi seni" deyip itmiş! Kan donduran ifade 2

İTTİKTEN SONRA "BAY BAY" DEMİŞ

Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti. Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti.

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü nün kızı "Atacağım şimdi seni" deyip itmiş! Kan donduran ifade 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görüntüler ortaya çıktı: Valizlerle kaçmaya çalışmışlar! Görüntüler ortaya çıktı: Valizlerle kaçmaya çalışmışlar!

Yüksek sese odaklanma özelliği bulunan kameranın aldığı dip seslerin incelenmesinde bir gerçek daha ortaya çıktı. Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kayıtlara kızının "Hadi görüşürüz bay bay" cümlesi de girdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Medyadaki ifşaları bildim" deyip Kenan İmirzalıoğlu iddiasını paylaştı"Medyadaki ifşaları bildim" deyip Kenan İmirzalıoğlu iddiasını paylaştı
Sevgilisi kendisinden 16 yaş küçük! Yaşı gündem olduSevgilisi kendisinden 16 yaş küçük! Yaşı gündem oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Güllü Tuğyan Ülkem Gülter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.