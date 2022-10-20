AK Parti yarın "Blokzincir İstanbul" etkinliği düzenleyecek

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından yarın "Blokzincir İstanbul" etkinliği gerçekleştirilecek.

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Blokzincir İstanbul" etkinliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağı bildirildi.

"Türkiye yüzyılını inşa etmekte olan ülkemiz, şüphesiz dijital teknolojiler alanında da önemli bir iddia ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milli teknoloji hamlesi vizyonuyla büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda teknolojiyi sadece kullanan değil, geliştiren ve kendi kavramlarını ortaya koyan bir ülke haline geldiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu alanda liderlik iddiasını pekiştirmek, teknoloji geliştirmenin de ötesinde küresel ölçekte etki oluşturacak ürünleri hayata geçirmek, yeni gelişen teknoloji alanları ile ilgili olarak toplumsal farkındalık ve sahiplik ile mümkün olacak. Bu noktadan hareketle, AK Parti olarak yeni teknoloji alanlarının siyasi, hukuki, ekonomik ve toplumsal yönleriyle ele alınması, getireceği avantajlar değerlendirilirken risklerin nasıl ortadan kaldırılabileceğinin tartışılması gerektiğine inanıyoruz."

Mart ayında Forum Metaverse etkinliğinin düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, "Blokzincir teknolojileri, şüphesiz milletimize yenilikçi potansiyelini ortaya koymak anlamında önemli fırsatlar sunacak bir alandır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın gerçekleştireceğimiz Blokzincir İstanbul etkinliğimizde dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan ve alanlarında etkin olan isimlerle, blokzincir teknolojisini ele alacak, bu teknolojinin ülkemize ve değerlerimize uygun bir şekilde geliştirilmesi hususunda ülke olarak hangi adımların atılabileceğini değerlendireceğiz." bilgisi paylaşıldı.

