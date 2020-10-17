YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. AK Parti Yunak ve Akşehir ilçe kongreleri yapıldı

AK Parti Yunak ve Akşehir ilçe kongreleri yapıldı

KONYA HABERLERİ  | 17.10.2020 17:12 | Son Güncelleme

Konya’da AK Parti ilçe kongrelerine devam ediyor.

AK Parti Yunak ve Akşehir ilçe kongreleri yapıldı

Konya’da AK Parti ilçe kongrelerine devam ediyor. 7. olağan kongre süreci kapsamında Yunak ve Akşehir ilçe kongreleri gerçekleştirildi. Kongreler sonucunda Yunak’ta Tahir Kuru nöbetini Cihat Şekeroğlu’na devrederken Akşehir’de Abdurahman Çardakoğlu yeninden ilçe başkanlığına seçildi.
AK Parti Konya’da ilçe kongrelerine Yunak ve Akşehir ile devam edildi. Kongrelere İl Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekili Orhan Erdem, il başkan yardımcıları, Yunak ve Akşehir Belediye Başkanları, ilçe ve bölge koordinatörleri ile teşkilat mensupları katıldı.

“İnandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz"
AK Parti’de kongrelerin bir yenilenme ve tazelenme dönemleri olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, “Kongreler bizim için yenilenme ve tazelenme dönemleridir. Geride bıraktığımız 19 yılda pek çok farklı kademede pek çok dava arkadaşımız partimizde görev aldı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür ise partimizi kurulduğu günden bu yana güçlü bir şekilde destekleyen hemşehrilerimizedir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti, Türkiye’yi nasıl daha güçlü kılabiliriz, gelecek nesillere nasıl daha büyük bir ülke bırakabilirizin çabası içindedir. Bizlerde AK Parti teşkilatları olarak inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. 7. olağan ilçe kongre sürecimizde artık sona yaklaştık. Gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizin ilçelerimize partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Görevi devreden başkanlarıma bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyor; yeni seçilen ya da nöbetine devam eden ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine başarılar diliyorum” diye konuştu.

“AK Parti ülkemizin yeniden dirilişinin öncüsü oldu"
18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Türkiye’nin çok önemli bir ilerleme kaydettiğine değinen AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “AK Parti iktidarları ülkemizin yeniden dirilişinin öncüsü oldu. Bugün Azerbaycan Ermenistan’ın karşısında güçlüyse bu Türkiye güçlü olduğu içindir. Bugün Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan diye bir vatanımız olduğunu fark ettiysek bu ülkemizde güçlü bir iktidar olduğu içindir. Bugün Kuzey Kıbrıs’taki Türkler sağlıkla seçim yapabiliyorsa Türkiye var olduğu içindir. Şu anda Doğu Akdeniz’de ABD ve Rusya dahil 11 tane ülke var. Bunların birçoğunun Akdeniz’e kıyısı bile yok ama bölgede sismik gemileriyle arama yapan bir Türkiye istemiyorlar. Kısacası sadece Türkiye demek bu topraklardan daha fazlasıdır. Ülkemizin kıymetini bilip liderimizin arkasında duracağız. Geleceğe daha umutla bakıyoruz. Hep birlikte Konyamız için ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Yunak ve Akşehir ilçe kongreleri yapıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısıUzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısı
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gagavuzya’ya Alparslan Türkeş Kütüphanesi kuruluyor
Gagavuzya’ya Alparslan Türkeş Kütüphanesi kuruluyor
Kayserispor’da 5 eksik var
Kayserispor’da 5 eksik var
Bolu'nun futbolcu kızları performanslarıyla göz dolduruyor
Bolu'nun futbolcu kızları performanslarıyla göz dolduruyor
Osmaniye’de bütçenin yüzde 54’ü ulaşım ve haberleşmeye
Osmaniye’de bütçenin yüzde 54’ü ulaşım ve haberleşmeye
Mobilya mağazası kurşunlandı
Mobilya mağazası kurşunlandı
Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konya Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:53
Öğle
12:40
İkindi
15:47
Akşam
18:17
Yatsı
19:33

Konya Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Keçeciler Eczanesi
Karatay
Merve Şahin Eczanesi
Karatay
Akdoğan Eczanesi
Selcuklu
Kelebek Eczanesi
Selcuklu
Kurtar Eczanesi
Selcuklu
Öz Şafak Eczanesi
Selcuklu
Vizyon Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Şüpheli şahısın üzerinden eroin çıktı
Şüpheli şahısın üzerinden eroin çıktı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yılın Türkiye Ahi Çırağı yine Konya’dan
Yılın Türkiye Ahi Çırağı yine Konya’dan
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.