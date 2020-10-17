AK Parti Yunak ve Akşehir ilçe kongreleri yapıldı

Konya’da AK Parti ilçe kongrelerine devam ediyor. 7. olağan kongre süreci kapsamında Yunak ve Akşehir ilçe kongreleri gerçekleştirildi. Kongreler sonucunda Yunak’ta Tahir Kuru nöbetini Cihat Şekeroğlu’na devrederken Akşehir’de Abdurahman Çardakoğlu yeninden ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti Konya’da ilçe kongrelerine Yunak ve Akşehir ile devam edildi. Kongrelere İl Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekili Orhan Erdem, il başkan yardımcıları, Yunak ve Akşehir Belediye Başkanları, ilçe ve bölge koordinatörleri ile teşkilat mensupları katıldı.

“İnandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz"

AK Parti’de kongrelerin bir yenilenme ve tazelenme dönemleri olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, “Kongreler bizim için yenilenme ve tazelenme dönemleridir. Geride bıraktığımız 19 yılda pek çok farklı kademede pek çok dava arkadaşımız partimizde görev aldı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür ise partimizi kurulduğu günden bu yana güçlü bir şekilde destekleyen hemşehrilerimizedir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti, Türkiye’yi nasıl daha güçlü kılabiliriz, gelecek nesillere nasıl daha büyük bir ülke bırakabilirizin çabası içindedir. Bizlerde AK Parti teşkilatları olarak inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. 7. olağan ilçe kongre sürecimizde artık sona yaklaştık. Gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizin ilçelerimize partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Görevi devreden başkanlarıma bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyor; yeni seçilen ya da nöbetine devam eden ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine başarılar diliyorum” diye konuştu.