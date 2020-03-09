YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. AK Parti’de 3 ilçe başkan adayı belli oldu

AK Parti’de 3 ilçe başkan adayı belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.03.2020 13:52 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yapılacak olan ilçe kongreleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti’de 3 ilçe başkan adayı belli oldu

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yapılacak olan ilçe kongreleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çopruğlu açıklamasında; Kocasinan’da Hüseyin Okandan, Tomarza’da Erhan Şahin ve Bünyan’da Yıldıray Hakkı Koç’un kongrelerde AK Parti İlçe Başkan adayı olacağını bildirdi.
AK Parti İl Teşkilatı’nda düzenlediği basın toplantısında yapılacak olan kongrelerle ilgili bilgiler veren İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yapılacak olan ilk 3 ilçenin başkan adaylarını açıkladı. Çopuroğlu; "Epey bir zamandır diyorduk ’14 Mart itibariyle ilçe kongrelerine başlıyoruz’ diye. Bu hafta sonu inşallah Kocasinan İlçe Kongresi ile startı vermiş olacağız. Devamında Bünyan ve Tomarza ile bu haftaki süreci tamamlamış olacağız. Kısmet olursa bundan sonraki dönemde 18 Nisan’a kadar her hafta Pazartesi veya Salı günü ilçe başkan adaylarımızı takdim edeceğiz. O ilçemizle alakalı bir hafta öncesinden açıklama yapmış olacağız. Tabi bu süreçte her hafta sonu kongremiz olacak ancak genel merkezimizin programı çerçevesinde milletvekillerimizin kampı olacak. O tarihlerde biraz mola vereceğiz. Bundan sonra her hafta bir, iki, üç ilçede kongre yapacağız. Şimdiye kadar bu süreçte istişare yapmaya devam ettik ilçelerimizle alakalı. Belli bir noktaya geldik. Biz kanaatimizi genel merkeze iletmek suretiyle genel merkezimizin onayıyla 3 ilçe başkanımızı huzurlarınızda açıklamak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte geriye 13 ilçemiz kalıyor. Bunu da bu performansla devam ettirmek istiyoruz. Hiçbir işimizi kafamıza göre yapmıyoruz. Çünkü kafamıza göre iş yaparsak kafamıza göre sonuç alırız. Hem bu bizim teşkilatımıza hem de yapımıza uygun olmaz diye düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte mevcut ilçe başkanlarımızla devam edeceğiz. En yakın olması sebebiyle Hüseyin Okandan başkanımızla devam edeceğiz kısmet olursa. Sonrasında Bünyan İlçe Başkanımız Yıldıray Hakkı Koç başkanımızla devam etme kararı aldık. Hemen ondan sonraki üçüncü ilçe kongremizde de Erhan Şahin başkanımızla inşallah devam edeceğiz. Başkanlarımızın hemen hepsi bir yıldan biraz fazladır görevdeler. Bu çerçevede beraber çalıştık, bundan sonraki süreçte de inşallah beraber devam edeceğiz" dedi.
Toplantıya katılan ve açıklamalarda bulunan AK Parti Kütahya Milletvekili ve İl Koordinatörü İshak Gazel ise yapılacak olan kongrelerin hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak; “14 Mart itibariyle Kayseri’deki kongre sürecimizi başlatıyoruz AK Parti olarak. Allah nasip ederse kongre sürecinde takvimimiz 18 Nisan Melikgazi kongresiyle bitireceğiz. İlçe başkanlarımızla ilgili kanaatim şu yönde genel itibariyle; hem il hem ilçe teşkilatlarımız gerçekten Kayseri’de canla, başla çalışan arkadaşlarımız. Yıllarca teşkilatlarda çalışmış bir kardeşiniz olarak ben de bunu Kayseri’de gözlemliyorum. Haftaya yapılacak ilk üç kongremizdeki adaylarımızı da bugün tanıtmayı uygun gördük. Allah nasip ederse haftaya da sonraki dört kongreyle ilgili ilçe başkanlarımızı açıklayacağız. Tabi, değişen ilçe başkanlarımız olacak. Onları da il teşkilatımızla birlikte bir süreç şeklinde istişare ederek yürütmeye çalışıyoruz. Ben şunu görüyorum, AK Parti Teşkilatımız Kayseri’deki gündeme de hakim bir teşkilat. Kongre sürecimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İl başkanımızdan memnunuz"
Kongrelerde başka aday olup olmayacağı ve il başkanlığına şuana kadar herhangi bir müracaatın olmadığı sorusuna ise Gazel; "İl başkanlığı, “Kongremizde istişare sürecimizi yürütüyoruz. Çeşitli bir takım aday tespiti noktasında üyelerimizin temayülünü alıyoruz ilk etapta. Kongreye de adaylarımızla birlikte gideceğiz. Başka adayımız yok. İl başkanlığı konusunda bir müracaat yok, il başkanımızdan da memnunuz" diye cevap verdi. İl Başkanı Çopuroğlu ise, ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından il başkanlığı hakkında görüşlerini belirteceğini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulunduNazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Ömer Seyfettin Balıkesir’de anıldı

Ömer Seyfettin Balıkesir’de anıldı

Polis yarım kilo esrar ele geçirdi

Polis yarım kilo esrar ele geçirdi

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:30
Sabah
06:51
Öğle
12:54
İkindi
16:10
Akşam
18:46
Yatsı
20:02

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Emek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor ile Göztepe 12.kez karşılaşacak

Kayserispor ile Göztepe 12.kez karşılaşacak

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz Oldu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.