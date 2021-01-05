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AK Parti’den 4 ilçeye başkan ataması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.01.2021 17:10 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’nca, Kütahya’nın Domaniç, Pazarlar, Şaphane ve Tavşanlıİlçe Kadın Kolları Başkanlıkları’na atama yapıldı.AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın takdirleriyle Domaniç İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Elif Gündoğdu, Pazarlar İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na Yasemin Altınkaya, Şaphane İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na Esra Yılmaz, Tavşanlı İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na Müjgan Alp’in atandığını açıkladı.Melek Mankan, “AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Lütfiye Selva Çam tarafından atanan Domaniç, Pazarlar, Şaphane ve Tavşanlı İlçe Kadın Kolları Başkanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyor, önceki dönem başkanlarımız olan Nurgül Yiğit, Kevser Bayram, Ayşe Aksu ve Elmas Göktaş’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’nca, Kütahya’nın Domaniç, Pazarlar, Şaphane ve Tavşanlı
İlçe Kadın Kolları Başkanlıkları’na atama yapıldı.
AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın takdirleriyle Domaniç İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Elif Gündoğdu, Pazarlar İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na Yasemin Altınkaya, Şaphane İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na Esra Yılmaz, Tavşanlı İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na Müjgan Alp’in atandığını açıkladı.
Melek Mankan, “AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Lütfiye Selva Çam tarafından atanan Domaniç, Pazarlar, Şaphane ve Tavşanlı İlçe Kadın Kolları Başkanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyor, önceki dönem başkanlarımız olan Nurgül Yiğit, Kevser Bayram, Ayşe Aksu ve Elmas Göktaş’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kütahya’mıza ve ilçelerimize hayırlı olsun" dedi.

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