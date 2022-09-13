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AK Parti'den şehit Azerbaycan askerleri için taziye mesajları

13.09.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'den şehit Azerbaycan askerleri için taziye mesajları

AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları, Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı.

Yıldırım, sosyal medya hesabından, "Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar sonucu şehit olan kahraman Azerbaycan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Türkiye her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanındadır." mesajını paylaştı.

Kurtulmuş da mesajında, "Ermenistan'ın sinsi ve provokatif saldırıları sonucu şehit olan kahraman Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak her hal ve şartta can Azerbaycan'ın yanındayız." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Azerbaycan askeri kahraman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İki devlet, tek milletiz. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun." ifadesini paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın mesajı "Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır, her zaman da yanında olacaktır." şeklinde oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta mesajında, "Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmalar sonucu şehit düşen kahraman Azerbaycan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabr-ı cemiller diliyorum. Kardeş Azerbaycan ve ülkemizin başı sağ olsun. Her zaman Azerbaycan’ın yanındayız." ifadesini paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin ise mesajında "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. Kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yüreğimiz bir acımız bir." ifadesine yer verdi.

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Azerbaycan ak parti taziye mesajı

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