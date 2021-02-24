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AK Parti’li Arvas: “Vatandaşlarımızın sağlığı için bütün imkanları seferber etmekteyiz”

24.02.2021 13:33 | Son Güncelleme:
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AK Parti’li Arvas: “Vatandaşlarımızın sağlığı için bütün imkanları seferber etmekteyiz”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, hükümetin sağlık alanında yapmış olduğu yatırımlarla çığır açtığını belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlığı için bütün imkanları seferber etmekteyiz” dedi.Sağlık Bakanlığının Van’a yaptığı yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulunan Abdulahat Arvas, “Sağlık Bakanlığımız, güçlü bir sağlık ordusu ve alt yapısıyla vatandaşa hizmet ediyor.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, hükümetin sağlık alanında yapmış olduğu yatırımlarla çığır açtığını belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlığı için bütün imkanları seferber etmekteyiz” dedi.
Sağlık Bakanlığının Van’a yaptığı yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulunan Abdulahat Arvas, “Sağlık Bakanlığımız, güçlü bir sağlık ordusu ve alt yapısıyla vatandaşa hizmet ediyor. Sağlık çalışanları gece gündüz demeden vatandaşlarımızın imdadına koşmakta, umut olmakta ve şartlar ne kadar güç olursa olsun her çağrıya mutlaka ulaşmaktadırlar. Pandemi sürecinde hepimizin tanık olduğu özverili ve fedakâr çalışmalarıyla enfekte olmuş bütün hastalarla yakından ilgilenmiş, sağlıklı vatandaşlarımızın da enfekte olmaması için yoğun çabalar sarf etmiş olan sağlık çalışanları ve paydaşlarının bu cansiperane çalışmalarını takdir etmeden geçmek mümkün değildir” dedi.
Milletvekili Arvas, AK Parti hükümetinin Sağlık Bakanlığı aracılığıyla pandemi süreci boyunca bütün vatandaşların yardımına koştuğunu belirterek, “Yine ihtiyaç duyulduğunda bütün hastalara gerek karayolu ambulansı gerekse havayolu ambulansıyla ücretsiz hizmet sunarak Türkiye’yi dünyaya örnek yaptı. Sağlık Bakanımız pandemi süreci boyunca kural, kaide ve tedbirlerle halkımızı bilinçlendirmiş, günlük vaka sayılarını doğrudan halka arz etmiş ve önlemler konusunda ciddi uyarılarda bulunmuştur. Milletimizin bu uyarıları ciddiye alarak, aşı dönemi boyunca Sağlık Bakanlığımıza gereken desteği vereceğine kalben inanıyor ve sürece destek veren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Van’a SMA Birimi kurulması talimatı
Van’a SMA Birimi kurulacağını da dile getiren Arvas, “Van milletvekilleri olarak her görüşmemizde, şehrimizin sağlık alanındaki toplumsal ihtiyaç ve taleplerini ekibi ile dinlemiş, taleplerimizi yakinen takip etmiş olan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, tedavi konusunda büyük sıkıntılar çeken SMA hastalarının tedavileri için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Van ve çevre illere hizmet verecek kapasitede SMA Birimi kurulması talimatını vermiştir. Erciş ilçemizde eksik cihazlar sebebi ile yapılamayan bazı tetkik ve tanılar, eksik cihazların giderilmesi ile yapılabilecektir. Erciş Devlet Hastanesi bünyesinde yeni kurulan endoskopi, kolonoskopi ve palyatif bakım ünitesi ile bölgeye hitap ederek vatandaşlarımıza hizmet sunmaya başlanmıştır. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Van’a yeni hastaneler
Sağlık Bakanlığı tarafından Van’da yapılacak ve yapılan yeni hastanelerle ilgili de bilgiler veren Arvas, şöyle devam etti:
“Yeni kurulacak hastaneler konusunda cömert davranan Sağlık Bakanımız; Tuşba ilçemizde 150 yataklı devlet hastanesi, Başkale ilçemizde 75 yataklı devlet hastanesi, Gevaş ilçemizde 50 yataklı devlet hastanesinin yapım talimatını vermiş ve bu hastaneler ihale aşamasına gelmiştir. Bahçesaray ilçemizde 25 yataklı devlet hastanesi ihalesi gerçekleştirilmiştir. Tuşba ilçemizde 30 yataklı AMATEM ve 20 yataklı ÇAMATEM hastaneleri inşaatı sona ermiş, kısa bir süre sonra hizmet verecektir. Ayrıca 75 yataklı Çaldıran Devlet Hastanesi ile 10 yataklı Saray Devlet Hastanesi de kısa bir süre sonra faaliyete başlayacaktır. Sağlık İl Müdürlüğü misafirhanesi restorasyonu için talimat veren Sağlık Bakanlığımız yine bu yıl içerisinde Van’ımıza 20 adet ambulans göndererek kentimize pozitif ayrımcılık göstermiş ve her doktor kurasında yine fazlasıyla yardımcı olmuştur. Bütün bu hizmetlerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, Bakan Yardımcılarımıza ve Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e canı gönülden teşekkür ediyor, Sağlık İl Müdürümüz Mahmut Sünnetçioğlu ve ekibini, doktor, hemşire ve Sağlık Bakanlığı çalışanları ve emek sahibi herkesi özverili çalışmalarından dolayı takdir ediyorum. Maske, mesafe, hijyen ve tedbir kurallarına elbirliği ile uyum sağlayarak bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacak, aşıya gereken ihtimamı göstererek enfekte riskini minimum seviyeye indirmiş olacağız. Tüm halkımıza sağlıklı bir yaşam ve iyi günler dilerim.”

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Van Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
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