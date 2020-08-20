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AK Partili belediye başkanların Ankara çıkartması

BİLECİK HABERLERİ  | 20.08.2020 14:13 | Son Güncelleme

Bilecik’in ilçe ve beldelerinde görev yapan AK Partili belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı katıldı.Ankara ATO Congresium’da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından, 794 belediye başkanının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

AK Partili belediye başkanların Ankara çıkartması

Bilecik’in ilçe ve beldelerinde görev yapan AK Partili belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı katıldı.
Ankara ATO Congresium’da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından, 794 belediye başkanının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna katılırken, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer rahatsızlığından dolayı katılamadı.
Toplantıda, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra belediyelerin çalışmaları, pandemi sonrası belediyecilik vizyonu ve yerel yönetimlerde yeni yol haritası değerlendirilecek.

AK Partili belediye başkanların Ankara çıkartması

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Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
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