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AK Parti'li Binali Yıldırım, Erzincan'da annesinin adı verilen yüksekokulun açılışında konuştu:

08.10.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ne yazık ki 28 Şubat döneminde bir ön yargıdan, bir takıntıdan dolayı 'İmam hatipleri yok edeceğiz' diye bütün meslek okullarını kapattılar ve buradaki meslek erbabının, meslek sahiplerinin yetişmesinin önüne geçtiler. Şimdi bunun sıkıntısını yaşıyoruz"

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 28 Şubat döneminde meslek okullarının kapatıldığını, meslek sahiplerinin yetişmesinin önüne geçildiğini ve şimdilerde bunun sıkıntısını yaşadıklarını belirtti.

Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayırsever iş insanı Özcan Halaç tarafından yaptırılan ve annesinin adı verilen Bahar Yıldırım Sağlık Meslek Yüksekokulunun açılışında yaptığı konuşmada, ülkede yapılan sağlık yatırımlarından bahsetti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde şehir hastanelerinin ülkeye katkılarına değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Birçok ülkede acil servisler çöktü ve hizmet veremediler. Ama biz elhamdülillah bütün vatandaşlarımızın tedavisini yapmanın yanı sıra 156 ülkeye elimizi uzattık, destek verdik, onların yardımına koştuk. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı okullarımız kapandı ama tek fark var, Türkiye'nin her tarafını doğusunu, batısını akıl yolları ile internet ağı ile donattığımız için yüz yüze eğitimin yerini tutmasa bile EBA gibi sistemlerle ve diğer sistemlerle uzaktan internet üzerinden eğitim devam etti ve öğrenicilerimiz yıl kaybetmediler. Bu da bugün sahip olduğumuz teknolojinin bize verdiği bir imkan."

Yıldırım, bir virüsün tüm dünyayı dize getirdiğine işaret ederek hiçbir teknoloji ve zenginliğin bu salgının üstesinden gelemediğini anlattı. Şehir hastanelerinin bu süreçteki önemine vurgu yapan Yıldırım, "O yüzden biz şehir hastanelerini yapınca anlamsız şekilde bizi yerden yere vuranların şimdi kulağı çınlasın. O şehir hastaneleri olmasaydı, Türkiye bu korona belasını bu kadar hafif atlatamazdı." dedi.

- "'İmam hatipleri yok edeceğiz' diye bütün meslek okullarını kapattılar"

Meslek okullarının önemine de dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki 28 Şubat döneminde bir ön yargıdan, bir takıntıdan dolayı 'İmam hatipleri yok edeceğiz.' diye bütün meslek okullarını kapattılar ve buradaki meslek erbabının, meslek sahiplerinin yetişmesinin önüne geçtiler. Şimdi bunun sıkıntısını yaşıyoruz. O yüzden son yıllarda biz meslek yüksekokullarına, meslek okullarına daha fazla önem veriyoruz. Özellikle organize sanayi bölgelerine de meslek liselerinin açılması için teşvikler veriyoruz."

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanını da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek "Bu açıdan okulumuzun sağlık sektöründeki ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli olan yetişmiş insan kaynağını en iyi şekilde hazırlayacağına, bölgeye ve ülkeye önemli katkılar sağlayacağına gönülden inanıyorum." diye konuştu.

Hayırsever iş insanı Özcan Halaç da sağlık meslek yüksekokulunun hizmete girmesinden dolayı duyduğu memnuiyeti dile getirerek "Özellikle pandemi ve sağlığa ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde sağlığa yapılan her türlü yatırım, özellikle arayıp da bulamadığımız bir şey. İklim şartlarının elverişli olmamasına rağmen inşaatı kısa sürede bitirdik." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yüksekokulun açılışı yapıldı. Törene, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, iş insanı Aydın Doğan, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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