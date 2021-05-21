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AK Partili Çiğdem Karaaslan çeltik tohumlarını su ile buluşturdu

21.05.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Çiğdem Karaaslan çeltik tohumlarını su ile buluşturdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Bafra ilçesinde Ziraat Odasınca organize edilen "Geleneksel 7. Çeltik Ekimi Festivali"nde çeltik tohumlarını su ile buluşturdu.

Samsun'da yeni sezon pirinç için çeltik ekim çalışmalarına başlandı.

Karaaslan, Bafra Ziraat Odasınca her yıl geleneksel olarak düzenlenen çeltik ekimi festivaline katıldı.

Türbe Mahallesi'nde ilk çeltik tohumlarını su ile buluşturan Karaaslan, burada yaptığı açıklamada, Bafra'nın bereketli bir ovaya sahip olduğunu dile getirdi.

Bafra Ovası'nda bu yıl 150 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılacağına işaret eden Karaaslan şöyle devam etti:

"Umut ediyoruz ki rekoltemiz de bu anlamda çok olacak. Çiftçilerimizin bilinçli tarıma geçmiş olması çok önemli. Toprak tahlili yaptırarak sebze, meyve ve çeltik üretimini gerçekleştiriyorlar. Yeni tip koronavirüs hepimize zor zamanlar yaşattı ama özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın da verdiği destekle hem esnafımız hem de tarladaki üreticimiz üretmeye devam etti. Biz küresel ölçekte gıda üretimine hiç hız kesmeden devam eden ülke olduk. Dolayısıyla bu anlamda raflarda hiçbir sorunu vatandaşına yaşatmayan Türkiye olarak da bu dönemden güçlenerek çıktık."

Karaaslan, koronavirüs vakalarının azalmasıyla üreticiler, sanayiciler, esnafın daha çok üretmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Etkinliğe Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile üreticiler katıldı.

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