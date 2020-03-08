AK Partili Demiröz, Avrupa'nın sığınmacılarla ilgili tutumunu eleştirdi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Avrupa'nın sığınmacılarla ilgili tutumunu eleştirerek, "Ne insanları aldılar ne de taahhüt ettikleri paraları verdiler. Biz 7-8 yıldır 40 milyar harcadık. Bunlar 7 milyar avro vereceklerdi, 1 milyar avrosunu bile göndermediler. Şimdi sıkıştıkları zaman, 'Para gönderelim.' İstemiyoruz." dedi.

Demiröz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kars 7. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ndeki konuşmasına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.

AK Parti'nin yaptığı çalışmalara ve siyasi hayatında karşılaştığı güçlüklere işaret eden Demiröz, vesayet odaklarının AK Parti'nin kapanması için mücadele ettiğini ancak başaramadığını söyledi.

Demiröz, AK Parti'nin mücadelesinin devam ettiğini vurgulayarak, "Vesayet odakları bir bir geride bırakıldı ve Türkiye tam bağımsız ülke olarak kendisi sistem değişikliği bile yaptı." diye konuştu.

- "Artık silahlarımızın yüzde 75'ini kendimiz imal ediyoruz"

Milli savunmada birçok çalışma yapıldığını söyleyen Demiröz, şöyle devam etti: