AK Partili gençler maske dağıttı

AK Parti Karabük Gençlik Kolları tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı. Belke, AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı ile vatandaşlara maske desteği sunduklarını belirtti.

Vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları çağrısında bulunan Belke, devletin salgın hastalığın önlenmesi için her türlü önlemi aldığını, vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini söyledi.

