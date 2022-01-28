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AK Partili Hamza Dağ, Urla'da temaslarda bulundu

28.01.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Hamza Dağ, Urla'da temaslarda bulundu

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Urla ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Partililerce AK Parti Urla İlçe Başkanlığı önünde karşılanan Hamza Dağ, ilçe binasında düzenlenen sohbet toplantısına katıldı.

Dağ, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile mücadele döneminde dünyanın önemli ülkelerinin sınıfta kaldığını söyledi.

Türkiye'nin ise 20 yıl yaptıkları altyapı yatırımlarının meyvesini topladığını kaydeden Dağ, "Muhalefet 'Bu şehir hastanelerine ne gerek var? Buraya çok para harcıyorsunuz' derken şimdi ağzını açamıyor." dedi.

Salgın döneminin ekonomik yansımalarını tüm dünya gibi Türkiye'nin de yaşadığını aktaran Dağ, şöyle konuştu:

"Zor günler geçti. Hem dolar ve döviz atakları, dünyadaki emtia fiyatlarının artışları... Kömür fiyatları dolar bazında 3 kat arttı. Doğal gaz geçen sene 150 dolarken, 900 dolar olmuş. Petrol 20-25 dolarken 90 dolar oldu. Hepsi salgının etkisiyle 3-5 kat arttı. Geçen sene 100 liralık bir faturanın 25 lirası vatandaşa yansıtılırken 75 lirası sübvanse ediliyordu. Şimdi yine yarısı devlet tarafından sübvanse ediliyor."

"Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme" stratejisini ülkenin kurtuluş reçetesi olarak gördüklerine işaret eden Dağ, yatırım ve üretimin önünü daha da açacaklarını söyledi.

Hamza Dağ, toplantı sonrası ilçede esnaf ve muhtar ziyaretlerinde bulundu.

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