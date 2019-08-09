AK Partili İl Başkanı'ndan 'kaçak elektrik' iddialarına yanıt

AK Parti Mersin İl Başkanı Ercik, merkez Mezitli ilçesinde faaliyet gösteren unlu mamuller işletmesinde 2 yıl boyunca kaçak elektrik kullandığı ve bu nedenle para cezası uygulandığına dair iddialara, yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. Son 1 aydır teşkilatlarını ve AK Parti’yi hedef alan yıpratma girişimleri ve dayanaksız ucuz siyaset hamlelerinin, bu kez şahsıyla ilgili gündeme geldiğini belirten Ercik, “Günlerdir yerel ve ulusal basında, yandaş medya kuruluşları tarafından hiç bir dayanağı ve gerçekliği olmayan konu ile ilgili kamuoyunu yanlış algıdan kurtarıp bilgilendirmek adına açıklama yapma gereği doğmuştur” dedi.

Ailesinin sahibi olduğu söz konusu fırın işletmelerinde kendisinin hiç bir ortaklığı bulunmadığını kaydeden Ercik, “Ailemin sahibi olduğu fırın işletmeleri, Mersin il sınırları içerisinde franchice sistemiyle çalışmakta olup, adresi ve yeri söylenen, kaçak elektrik kullandığı iddia edilen işletmenin 6 Mart 2016'da Emre Tatlı isimli kişiye franchise olarak isim hakkı verilmiştir. Bu işletme ile ilgili bütün franchise evrakları, bilgi ve belgeleri tarafımızda mevcuttur. Franchise sisteminde bilindiği üzere işletmenin bütün giderleri ve gelirleri işleten firmaya aittir. Dolayısıyla işletmeye ait borcun şahsım ve aileme ait şirketle hiç bir bağı yoktur” ifadelerini kullandı.