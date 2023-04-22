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AK Parti'li Kabaktepe'den, seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin açıklama:

22.04.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin Kocasinan Seçim İrtibat Bürosu önünde silahla ateş açılmasına ilişkin, "Emniyet güçlerimize güveniyoruz. Bu müessif saldırıyı gerçekleştiren hainleri, teröristleri en kısa sürede yakalayacaklarına da inanıyoruz." dedi.

Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Kabaktepe, öncelikle bayram gününde böyle bir burukluk yaşanmasının kendilerini aşırı derecede üzdüğünü söyledi.

Kabaktepe, saat 22.18 sıralarında Kocasinan Mahalle İrtibat Seçim Bürosu önünden geçen motosikletli 2 kişinin, emniyetten alınan bilgilere göre 5 el ateş ettiğini belirterek, "Emniyet güçlerimize güveniyoruz. Bu müessif saldırıyı gerçekleştiren hainleri, teröristleri en kısa sürede yakalayacaklarına da inanıyoruz. Bu zavallı saldırıların her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Osman Nuri Kabaktepe, kardeşliği bozmak, ayrılıkları bir kamplaşmaya dönüştürmek için bu ve benzeri saldırıları yapan veya vesile kılan her türlü mahfile karşı bugüne kadar olduğu gibi sevgi, merhamet kardeşlik, birlik, beraberlik içinde, demokrasiye ve hukuka olan saygılarıyla karşı durmaya devam edeceklerini söyledi.

Bugüne kadar olduğu gibi milletle birlikte hukuk içerisinde hem haklarını arayacaklarını hem de seçim sürecine kadar çalışmalarının temposunu daha da arttırarak devam edeceklerini vurgulayan Kabaktepe, şöyle konuştu:

"Bu saldırganlar yakalandıklarında nedeni, kim olduğunu, nasıl olduğunu emniyet güçlerimiz, ilgili adli birimler muhakkak açıklayacaklar. Biz kimliklerini ve ne olduğunu da önemsemeden her zaman kime olursa olsun, nereden gelirse gelsin karşı duruşumuzu devam ettireceğiz. Seçim öncesi bir siyasal malzeme veya siyasal olarak farklı bir ortamın oluşturulmasına dönük adımların olup olmadığını bilmiyoruz. Saldırının seçim büromuzun önünde arkadaşlarımıza bakarak gerçekleştirilmiş olması tedirgin edici bir durum. Biz her zamanki duruşumuzu, kararlılığımızı devam ettirerek, sandık bayramının, demokrasi bayramının en güzel şekilde gerçekleşmesi için daha da çok çalışacağız."

Kabaktepe, hiçbir merminin, hiçbir saldırının kendilerini durdukları yerden döndüremeyeceğini, istikametlerinden saptıramayacağını kaydederek, "Çalışmalarımızdaki azmimiz ve gayretimizde zerre derecede bir azalma ve eksilmeye neden olmaz. Bu bizim kardeşliğimize daha çok sarılmamıza, çalışmalarımızı, milletimize olan bağlılığımızı, sevgimizi daha fazla artırmamıza neden olur. Bu tip saldırılara tevessül eden insanları uyarmış oluyorum. Bunlar hiçbir zaman emellerinize ulaşmanızı sağlamadı, bundan sonra da sağlamayacak." ifadelerini kullandı.

Toplumsal huzuru, barışı tehdit eden bu ve benzeri saldırılardan uzak durulması gerektiğini aktaran Kabaktepe, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak mahallesinden, ilçesinden, il teşkilatına kadar hep beraber güçlü bir şekilde seçime dönük çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İrtibat büromuza dönük bir saldırı, aldığımız ön bilgiler öyle. Ama mahalle sakinlerimizi de rahatsız, huzursuz eden bir saldırı. Onlara da 'geçmiş olsun' diyorum. Bahçelievler'e, İstanbul'umuza da 'geçmiş olsun' diyorum. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle durmak yok, yola devam. Yolumuza devam edeceğiz. Demokrasiye, hukuka olan saygımızla, bağlılığımızla devam edeceğiz."

Kabaktepe, güvenlik güçlerine güvenlerinin tam olduğunu vurgulayarak, "En kısa sürede saldırganları yakalayacaklarına ve gerekli açıklamaların yapılacağına da inancımız tamdır." dedi.

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