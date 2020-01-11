AK Parti'li Kandemir: "Mavi vatanınızı da muhafaza etmeliyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, vatanın sadece kara toprakları olmadığını belirterek, "Bir de mavi vatanınız var. Mavi vatanınızı da muhafaza edeceksiniz. Tüm zorluklara rağmen yedi düvele karşı birleşmiş, bir çıkış yolu bulmuşuz. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile mutabakat imzalamışız. Bunu muhafaza etmemiz lazım." dedi.

Kandemir, Tosya Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, içeride vesayete son veren Türkiye'nin yeryüzündeki vesayet odaklarına da meydan okumaya devam edeceğini belirtti.

Libya tezkeresiyle ilgili muhalefet partilerine eleştiride bulunan Kandemir, "Vatan dediğimiz şey, sadece kara toprakları değildir. Bir de mavi vatanınız var. Mavi vatanınızı da muhafaza edeceksiniz. Tüm zorluklara rağmen yedi düvele karşı birleşmiş, bir çıkış yolu bulmuşuz. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile mutabakat imzalamışız. Bunu muhafaza etmemiz lazım ama milliyetçi geçinen parti, HDP, CHP yine el ele verdiler ve karşı durdular. Bunların derdi millet değil. Bunlar plan yaparken, projeksiyon çizerken ilhamını buradan almaz. Bunlara birileri fısıldar kulaklarına, ona göre siyaset yaparlar." ifadelerini kullandı.