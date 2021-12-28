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AK Parti'li Karaaslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Karaaslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karaaslan, Bayraktepe Tabiat Parkı'nda, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olayları yansıtan kareleri inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Sporda Ali Atmaca'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz'un kazandığı müsabaka sonrası sevincini yansıtan "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını seçen Karaaslan, haberde ise Aytaç Ünal'ın çektiği, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında görev yapan 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut'un "Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu" fotoğrafını seçti.

Karaaslan, yaşamda ise Mehmet Kumcağız'ın, Samsun'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin ilkbaharın gelmesiyle hareketlenmesini yansıtan "Kuşların dansı" başlıklı fotoğrafını oyladı.

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