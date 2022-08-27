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AK Parti'li Karaaslan, TEKNOFEST KARADENİZ festival alanında incelemede bulundu:

27.08.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"6 ila 74 yaş arasındaki yarışmacıların bulunduğu böylesine kapsayıcı ve kuşatıcı büyük bir organizasyona şehir olarak ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, TEKNOFEST KARADENİZ festival alanında inceleme gerçekleştirdi.

Karaaslan, TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam ile 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıklarını inceledi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaaslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile tüm Türkiye'nin kalbinin Samsun'da atacağını söyledi.

TEKNOFEST'in, dünyanın en büyük teknoloji festivali olduğuna işaret eden Karaaslan, "TEKNOFEST KARADENİZ'e ev sahipliği yapacak Samsun'da hazırlıklar artık son aşamasına geldi. 107 ülkeden katılımcıların başvuru yaptığı festivalde katılımcı sayısının milyonları bulmasını bekliyoruz. Aynı zamanda 154 bin 834 takımın yarışacağı bu büyük organizasyona şehrimizin ev sahipliği yapıyor olması çok önemli. Biz, şehir olarak hazırız. Özellikle T3 Vakfına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza çok teşekkür etmek istiyoruz. Samsun'un doğru bir lokasyon olduğunu festivalin her aşamasında yaşayacağız. TEKNOFEST KARADENİZ'de emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Karaaslan, festival alanında Türkiye'nin milli teknolojisi ile üretilen Hürkuş, SİHA gibi milli ve yerli teknolojilerinin montajının yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'e katılan yarışmacıların yaş aralığı 6 ila 74 arasındadır. Yani 6 ila 74 yaş arasındaki yarışmacıların bulunduğu böylesine kapsayıcı ve kuşatıcı büyük bir organizasyona şehir olarak ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Aynı zamanda 3 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla organizasyonumuz çok farklı bir boyut kazanacak ve büyük bir coşku yaşanacak. 30 Ağustos'tan 4 Eylül'e kadar Türkiye'nin kalbi Samsun'da atacak. 7'den 77'ye tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızı Samsun'a davet ediyorum. Bu büyük heyecanı uzun zamandır yaşıyoruz. Bu heyecanın doruk noktaya ulaştığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hem bayramını kutlamak hem de 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımı atarak Milli Mücadele'yi başlattığı şehirde bugün milli teknoloji hamlesinin en büyük başlangıçlarından birini yapmak için tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz."

Programa, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da katıldı.

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