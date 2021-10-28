AK Parti'li Karaaslan'dan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Türk milletinin bağımsızlığından taviz vermeyeceğini, istiklaline en güçlü şekilde sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiği, milli egemenlik yürüyüşünün dönüm noktası olan Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünü büyük gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletin cesareti, fedakarlık ve kahramanlıklarıyla 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyeti yüceltmek ve ecdadın emanetini muhafaza etmek için çalıştıklarını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet, milli birlik ve beraberlik ruhunu koruyarak aydınlık bir gelecek inşa etmek, millet iradesinin üzerinde güç tanımamak, yurdumuzun her bir metrekaresinde huzuru, refahı, kalkınmayı her alanda tesis etmektir. Bugün bizler de bu bilinçle hareket ediyor, Cumhuriyetimizin değerleriyle birlikte yaşatılması hususundaki sarsılmaz inancımızı en net biçimde ortaya koyuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdüğümüz bu dönemde tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla ilerliyor, ülkemize ve milletimize yönelik tüm saldırıları göğüslüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demokrasimizi güçlendirmek, ekonomimizi daha da büyütmek, kalkınma hamlelerini bir bir hayata geçirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Türkiye olarak hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor, ülkemizin gücünü dosta düşmana gösteriyor, devlet millet birlikteliğinin en güzel örneklerini sergiliyoruz."

Karaaslan, vatan topraklarının her karışını mübarek kanlarıyla sulayan aziz şehitleri rahmetle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal Harbinin tüm kahramanlarını minnetle anarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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