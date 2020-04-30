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AK Parti’li Kartal’dan ‘1 Mayıs’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 30.04.2020 23:07 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.AK Parti Van Milletvekili Kartal, yayımladığı mesajda, “Alın terinin ve emeğin günü olan 1 Mayıs; üreten, geliştiren, hizmet sunan işçilerimizin Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaktadır.

AK Parti’li Kartal’dan ‘1 Mayıs’ mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.
AK Parti Van Milletvekili Kartal, yayımladığı mesajda, “Alın terinin ve emeğin günü olan 1 Mayıs; üreten, geliştiren, hizmet sunan işçilerimizin Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaktadır. Şehrimizin ve ülkemizin gelişme ve büyüme hamlelerinde büyük payları olan, özverili çalışmalarıyla üretim sürecinin en önemli aktörü olan işçilerimiz, ülkemizin huzur ve refahına büyük katkılar sağlamaktadırlar. Ülkemizin her bir ferdi işçi kardeşlerimizin yarınlara daha güçlü, daha umutlu bakabilmesi adına üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle; emekleri ve alın terleriyle ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan işçi emeklilerimizin, kamu ve özel sektörde görev alan tüm işçi kardeşlerimizin gününü kutluyor, aileleriyle beraber sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” dedi.

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İmsak
03:29
Sabah
05:02
Öğle
12:09
İkindi
15:56
Akşam
19:05
Yatsı
20:32

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
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