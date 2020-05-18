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AK Parti’li Kartal’dan 19 Mayıs mesajı

VAN HABERLERİ  | 18.05.2020 17:28 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.İrfan Kartal, yayımladığı mesajda, “Ülkemizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıkışı, milletimizin tarihini değiştiren ve aynı zamanda milletimiz ve ülkemiz için geleceğe doğru atılan ilk emin adım olmuştur.

AK Parti’li Kartal’dan 19 Mayıs mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
İrfan Kartal, yayımladığı mesajda, “Ülkemizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıkışı, milletimizin tarihini değiştiren ve aynı zamanda milletimiz ve ülkemiz için geleceğe doğru atılan ilk emin adım olmuştur. Bir ülkenin gençliği, o ülkenin geleceğidir. Güçlü ve büyük Türkiye idealini geleceğe taşıyacak olan umudumuz olan gençlerimizdir. Bugün Türkiye; yarınlarına güvenle bakan ve geleceği aydınlık bir ülkedir. Biliyoruz ki gençlerimiz ülkemizin geleceği ve teminatımızdır. Üzerinde bulunduğumuz toprakları vatan kılan ecdadımızın mirasına sahip çıkacağınıza, gerektiğinde, ecdadımızın üstlendikleri tarihi rolü üstleneceğinize inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve kıymetli hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

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İkindi
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Akşam
19:21
Yatsı
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Van Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
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