AK Partili Leyla Şahin Usta, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışında konuştu:

"Bilimi ve teknolojiyi ilim ve irfan ile buluşturmak, medeniyetimizi, Doğu medeniyetini ve mesajını Batı'ya aktarmak, milli ve manevi değerleriyle yetiştirilmiş çocuklarımızı ve gençlerimizi ideal alarak bu merkezimizi planladık. Çocukların zorla dağa kaçırıldığı bu yakın coğrafyada, teröre bulaşmamış, teröre geçit vermemiş, gençlerine, çocuklarına sahip çıkmış, cesur yürekli insanların, Gakkoşların diyarı Elazığ'da biz de bu dağı aldık ve bir yaşayarak öğrenme merkezi haline getirdik."

"Buranın yapılmasında ve inşasında emeği geçen mühendisimizden işçimize, tüm kurumlarımıza, bu hayali başlatan ve canla başla çalışan genel koordinatörümüze, son başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, bakanlarımıza ve bu açılışta bulunmayı çok arzu eden, beni hep motive eden ama ömrü vefa etmeyen babama teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ülkenin geleceği ve nesilleri için bütün kapıları açan, 'Gençler varsa ben de varım.' diyerek hayalimize inanan, hayalimize ortak olan ve bu eserin ortaya çıkması için tereddütsüz desteğini ve himayesini esirgemeyen ve bize en güzel örneği yaşayarak gösteren Sayın Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza canıgönülden şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum."

