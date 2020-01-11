AK Parti'li Mahir Ünal: "Türkiye'nin başına kötü bir şey gelsin diyen muhalefet var" (1)

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 17 yıllık mücadelenin sonunda Türkiye'nin krizleri çözerek, engelleri aşarak bugün yeni bir noktaya geldiğini belirterek, "Türkiye'nin başına kötü bir şey gelsin diye adeta dua eden bir muhalefetle karşı karşıyayız." dedi.

Ünal, Balıkesir'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti teşkilatlarının 81 ilde, Türkiye'nin geleceğini kurmak ve çocuklarına bırakacakları Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalıştığını söyledi.

AK Parti iktidarlarının 17 yıldır kıymetli bir şey yaptıklarını belirterek, "Türkiye için inandığımız yolda yürüyoruz. Türkiye için umut ve inanç üretiyoruz ve bu umut ve inancı icraatlarımızla, çalışmalarımızla, gayretimiz ve çabamızla gerçekleştiriyoruz. AK Parti'nin, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yürüttüğü bu mücadele, bugün belki içinde olduğumuz için yeterince görülmüyor ve anlaşılmıyor olabilir ama şu anda her biriniz bir tarih yazıyorsunuz adeta. Türkiye'nin 2002'den bugüne kadar neleri aştığını, hangi sınamalardan geçtiğini beraberce bir hatırlayalım. Türkiye'nin 2002'de ne durumda olduğunu, 2001'de yaşadığı krizi, 2003'de 2004 ve 2005'de yaşadığı sorunları hatırladığımızda, geriye dönüp baktığımızda hamdolsun artık unuttuğumuz o kadar çok şey var ki. Bugün 17,18,20 yaşında olan gençlerimiz bunları görmediler. İyi ki görmediler, iyi ki bizim yaşadıklarımızı yaşamadılar. İyi ki bu ülkede yokluğun, çaresizliğin ne anlama geldiğini yaşamadılar. Biz zaten bütün mücadelemizi de çocuklarımız bizim yaşadıklarımızı yaşamasınlar diye verdik." diye konuştu.